Oslabený Český Brod neměl proti mladíkům Dukly šanci

„V prvním poločase jsme šli do vedení, bohužel po dvou našich ztrátách soupeř dvakrát skóroval. My pak přebrali otěže zápasu a otočili výsledek na svoji stranu. Byl to takový živelný zápas co se týká šancí a gólů,“ přiznal Truksa.

„Ve druhé půli se to v tomto směru ustálilo, ale rozhodčí hru pouštěl, takže to mělo náboj. Došlo i na strkanice, ale to k fotbalu patří. Naštěstí jsme to dohráli v klidu a bez zranění,“ oddechl si Radim Truksa.

Další zápas hraje Velim ve středu 21. února. Od 18.30 hodin se utká v dohrávce s Dobrovicí.

Branky: Kmoch, Martikán, Dudek, Hannich. Poločas: 3:2.

Velim, 1. poločas: Drápela – Martikán, Seifert, Kosina – Pena, Korenc, Šindelář, Nejedlý – Kmoch, Dudek, Hoření.

Velim, 2. poločas: Drápela – Náděje, Pych, Vokřál – Čapek, Korenc, Kopáček, Dudek – Vácha, Šindelář, Hannich.

Kolín v přípravě konečně udržel čisté konto