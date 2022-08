„Diváci viděli hodně branek, zápas měl zajímavý průběh. Hrálo se hodně důrazné utkání, hráči si na hřišti nedarovali nic zadarmo, bylo to poměrně vyhecované. Emoce byly i mimo hřiště, zkrátka zápas s Vrdy měl opět správný náboj. Start do soutěže se nám nevydařil, ale nevěšíme hlavy, důležité je, aby se kluci více semkli a pochopili, co musí zlepšit, abychom byli příště úspěšní,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Na začátek soutěže jsme dostali těžkého soupeře. Vrdy mají vysokou kvalitu, hrají nepříjemný a důrazný fotbal se spoustou dlouhých míčů do soubojů a za obranu. Jejich styl hry nás nijak nepřekvapil, věděli jsme, jak se soupeř bude chtít prosadit, přesto nám ta jednoduchost od začátku až do konce dělala velké problémy. Právě v minisoubojích si naši obránci nepočínali bezchybně, a tak každý útok soupeře byl velmi nebezpečný, vlastně hned v začátku jsme přečkali první velkou šanci. My takových akcí měli určitě méně a převážně jen po velké vápno, kde buď chyběla včasná finální přihrávka do pořádné šance nebo přesnější střela,“ litoval Zdeněk Buřič.

„Asi po dvaceti minutách hry skóre otevřel soupeř po neodvráceném centru a špatné reakci obrany po odrazu. Další trest přišel po chvíli, kdy jsme se u vápna hostů snažili o zakončení, bohužel přišla ztráta, dlouhý nákop a prohraný souboj s rychlým útočníkem soupeře. Naděje nám svitla v kontaktní brance po pohledné akci gólem do kabin. To nám pomohlo a skvěle jsme také začali druhý poločas, kdy se velmi brzy podařilo vyrovnat. V tu chvíli jsem očekával, že můžeme skóre zcela otočit v náš prospěch. Rychle smazaná ztráta měla být i psychickou výhodou. Jenže soupeře jsme nedorazili, a navíc se v krátkém sledu dopustili dalších obranných chyb. Nepoučili jsme se z prvního poločasu a v bránění se dál chovali lehkovážně. V této fázi mě nedůrazné chování našich hráčů hodně zklamalo. Když už vyrovnáme, necháme si během chvíle šanci na dobrý výsledek utéct. V závěru jsme pak vrhli všechny síly do útoku, při tom se nám podařilo třetí brankou ještě konec zápasu zdramatizovat. Na víc ale už čas nezbyl,“ posteskl si Zdeněk Buřič.

Branky: 44. Kašpárek, 48. a 87. z PK Růžička – 18. a 19. Šveřepa, 62. Vávra, 68. Víšek. Poločas: 1:2.

Pečky: Hemmer – Švára, Modrovič (80. Cihlář), Richter, K. Pikner – Havelka (46. Zborník), Bydlák (46. Růžička), Müller (75. J. Pikner), Brunclík – Kašpárek, Sova.

