/ROZHOVOR/ Jsou uprostřed tabulky, šestkrát vyhráli, jednou remizovali a šestkrát prohráli. Celkově nastříleli 42 branek, na druhou stranu jich 43 inkasovali. Tomu se říká vyrovnanost. Fotbalisté Peček po podzimní části I. B třídy skupiny C okupují sedmé místo.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pečky | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Uhráli jsme 19 bodů, což bylo v plánech naše podzimní cílené minimum. Postavení v tabulce nám stále dává šanci umístit se v bezpečné první půlce. Z pohledu našich kolísavých výkonů je však k větší spokojenosti daleko,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

Nejvíce se nám herně i výsledkově podařil domácí zápas s Paběnicemi, který jsme vyhráli 8:1. Z výkonnostně horších bychom mohli vybírat, ale za asi nejhorší beru vysokou porážku 2:7 od Jíkve na domácím hřišti, kdy jsme od první minuty až do konce hráli špatně.

V rámci soutěže jste odehráli čtyři derby. Jak jste si v nich vedli a jak jste spokojeni s těmito zápasy, které jsou vždy víc sledované?

S Býchory to byl zápas dvou rozdílných poločasů s otočením v náš prospěch po skvělé bojovnosti v druhé půli a potřebné dávce štěstí. Plaňany jsme vzhledem k počtu gólových šancí zaslouženě porazili. V Jestřabí Lhotě jsme si nechali v závěru utéct bod, který by se do tabulky hodil. Z Velimi počítáme zbytečně vysokou porážku, přestože jsme podle mě nepodali až tak špatný výkon.

Kde vás celkově nejvíc tlačila bota?

Naše výsledky a skóre vypovídají o celkové nevyrovnanosti. Buď nám utekl začátek zápasu a pak jsme lepší výsledek doháněli, nebo jsme naopak měli skvělé vstupy, a přesto dokázali zápas ztratit. Je až k nevíře, kolikrát se nám to stalo. Celý podzim jsme se trápili herními výpadky, kdy jsme v krátkém úseku opakovaně dostávali dvě a více branek. Nezvykle mnoho bylo v našich zápasech individuálních chyb.

Hodně trenérů napříč soutěžemi si stěžuje, že tréninková morálka nebyla valná. Je to i váš případ?

Budu patřit k těm trenérům, kteří si postěžují na slabou tréninkovou účast. Jen malý počet hráčů by přesáhl padesát procent účasti. U hráčů mi chybí ctižádost na sobě individuálně pracovat a udržovat se, stejně jako odpovědnost ke kolektivu. S takovou morálkou se můžeme sotva zlepšovat.

Plánujete posílit kádr?

Jmen na papíře je vždy před startem soutěže dost, ale ty pak rychle ubývají. Když je třeba, můžeme si alespoň vypomoct hráči z dorostu, z tohoto pohledu si nemusíme naříkat. Chtěl bych i dávat více šancí vlastním mladým hráčům, ovšem v zápasech musí ukázat správný přístup a musí zvládat základní věci. V otázce dostatečné kvality pro tuto soutěž někdy postrádáme potřebné schopnosti, zkušený hráč by se nám v tomto ohledu do bojů o udržení hodil.

Kdy začnete se zimní přípravou a co bude její náplní?

Plánuji od ledna začít s volným tréninkem a najet co nejdříve na pravidelnou docházku. Hráči by si měli uvědomit, že nás čeká složitá jarní část sezony a podle toho k přípravě správně přistoupit. V únoru se zúčastníme krátkého soustředění a do prvního mistrovského zápasu chceme sehrát přibližně čtyři utkání.

