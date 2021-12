„Pro mě osobně to byl půlrok poznávání, jaké mohou být možnosti současného týmu. Chtěl jsem, aby se mužstvo prezentovalo určitým herním stylem, ne vždy se to ovšem dařilo,“ dodal Buřič.

Jak hodnotíte zápasy, které jste odehráli před svými fanoušky a ty, jenž jste odehráli na hřištích soupeřů?

Ze šesti domácích zápasů jsme plně nebodovali ve dvou, to mě mrzí, protože především doma, před vlastními fanoušky chceme vyhrávat a hlavně, oba tyto zápasy se daly zvládnout lépe. V jednom z nich nás ale zradila ztráta koncentrace v nastaveném čase, v druhém vlastní nedisciplinovanost. U venkovních tažení jsme výsledkově zvládli zápasy proti týmům z druhé půlky tabulky na výbornou, naopak u zdatnějších soupeřů – Jíkve, Vrdů a Ostré, je bilance nula bodů a skóre 0:11 strašidelná.

Většina trenérů od krajských soutěží níž si stěžuje na špatnou tréninkovou morálku. Jak jste spokojený s docházkou vy osobně?

Tréninkovou účast mohu v průměru hodnotit jako dobrou, i když s postupem času začala upadat. Poznal jsem rozdíly v individuálním přístupu, některé kluky ovšem hodně limituje práce nebo škola. Jestli však za absencí stojí vždy důležitější okolnosti nevím, a ani po tom nepátrám. Sami hráči si musí umět vyhodnotit, jaký je pak jejich přínos pro mužstvo. Nehledě na to, že slabá účast degraduje i přípravu skladby tréninku.

Který zápas byl z vašeho pohledu nejpovedenější a naopak?

Herně nepovedenější bylo z mého pohledu možná domácí utkání s Bílým Podolím, kdy se vítězství 4:0 slavilo jako první výhra v sezoně. U našich hráčů jsem viděl správné nasazení, fotbalem bavili sebe i fanoušky, v zápase jsme mohli dát i více branek. Naopak zcela jsme propadli ve Vrdech, a to ve všech herních činnostech, porážka 0:5 byla zcela zasloužená, přestože měla i některé objektivní příčiny.

Solidní čtvrté místo vám patří možná i proto, že jste se stali druhým nejlepším týmem v soutěži co se týká vstřelených i obdržených branek.

Naše příznivce jsme potěšili celkem 38 vstřelenými brankami, což nás řadí mezi nejproduktivnější týmy, do skóre se však výrazně promítla vysoká výhra v Žiželicích, naopak ve třech zápasech jsme nedali ani gól. Dobře jsme si vedli také v obraně, máme druhý nejnižší počet obdržených gólů. Celkově tedy spokojenost. Za zmínku stojí šest odehraných zápasů s nulou a to, že máme v týmu zatím druhého nejlepšího střelce soutěže.

Co vás čeká v zimní přestávce?

Nyní si necháváme krátkodobé volno, v lednu začneme s pravidelným tréninkem, plánujeme sehrát maximálně pět přípravných zápasů, do toho ještě zimní soustředění. Doufám, že toto období vezmou kluci vážně, není oblíbené, ale o to víc důležité. Hlavně si přejme, abychom byli všichni zdraví, a snad tentokrát fotbalovou sezonu dohrajeme až do konce.