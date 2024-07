„Sezonu hodnotím jako jednu z nejtěžších vzhledem k tomu, kolik mužstev muselo spadnout,“ řekl trenér Zdeněk Buřič.

„Do poslední chvíle jsme i my bojovali o záchranu. Pro nás o to více složité, v jakých podmínkách. Od zimy procházely kabiny rekonstrukcí a chybělo nám zázemí k tréninku. Alespoň, že zápasy jsme mohli odehrát na svém hřišti a použít kabiny v blízké hale. Za to patří poděkování vedení města,“ dodal.

Z vašeho pohledu byla vydařenější podzimní, nebo jarní část?

Bodově jsme v každé části dosáhli stejného počtu. Na jaře jsme zlepšili defenzivu, dostali jsme o dvacet branek méně než v první polovině a celkově uhráli aktivní skóre. Z tohoto pohledu tedy asi jarní část.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

Výsledkově s Rožďalovicemi, herně se mi výkon ale líbil třeba i s Velimí nebo v Semicích, i když jsme v nich zrovna nebodovali. Naopak jsem čekal více od hráčů v utkání s Paběnicemi. Žádný propadák jsem ale nezaznamenal.

Který z hráčů vás potěšil a který naopak zklamal?

Potěšili mě všichni hráči, kteří si od začátku uvědomovali, o co v uplynulé sezoně šlo a podle toho fungovali. Byli borci, co hráli i přes drobná zranění a bolest, nebo místo do práce nebo na dovolenou šli na zápas. Těm tleskám, oni především drželi kolektiv a mají na konečném výsledku největší zásluhu. V komplexním hodnocení bych přesto vyzdvihl přínos Kryštofa Piknera, v jarní části patřil k tahounům. Na druhou stranu byli i někteří, od kterých jsem čekal více.

Ve fotbalovém prostředí se pohybujete již dlouhou řádku let. Co vás na fotbale pořád baví?

Fotbal jako každý sport by se měl dělat pro radost, být zábavou. Mám to tak nastavené, ale také je pravda, že se za ty roky mnohé změnilo. Pro mě je důležité mít kolem sebe stále správnou partu lidí, kteří mají zájem na dobrém fungování, chtějí dosáhnout úspěchu. Pak rád přijímáte výzvy, chcete vyhrávat, vychovávat mladé hráče. Jako trenéra mě bude bavit, když uvidím zájem hráčů trénovat a hrát dobrý fotbal, jakmile se to ale začne flákat, chuť a energie rychle ubývá.

Co by se muselo stát, abyste s fotbalem praštil?

Stát se může cokoliv, důležité je být zdravý a mít čas. Jinak asi kdyby mě něco hodně zklamalo, nebo došla chuť a síly pokračovat, o něco se starat.

Kdy začínáte přípravu na novou sezonu a co bude její náplní?

Přestávka je krátká, začneme ve čtvrtek 18. července. Čas dovolených určitě zasáhne do neúplné tréninkové účasti, s tím ale nic nenaděláme. Proto ani nechystáme žádné soustředění, vše podstatné proběhne v domácích podmínkách. V plánu máme minimálně tři přátelská utkání.

Dojde ve vašem týmu k personálním změnám?

K nějakému pohybu dojde, už je jasné, že odchází Roman Hovorka do Plaňan, Honza Krupka do Dobřichova. Jinak by se měl udržet kádr pohromadě, a jestli nás někdo do nové sezony posílí, je stále otevřené.