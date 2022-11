„Naše vítězství je zasloužené a mohlo být i výraznější. Hlavně jsme však rádi za tři body a za to, že jsme podali daleko lepší výkon než před týdnem,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

Plaňany po třech porážkách zabraly a připsaly si důležité vítězství

„Zápas jsme začali velmi dobře a už ve třetí minutě dali branku. Rychlý gól nám pomohl a v dalším průběhu se kluci dostali do dobré pohody, že celou první půli odehráli velmi dobře. Náš kapitán ještě do přestávky přidal další dvě branky a zkompletoval hattrick. Zápas jsme měli pod kontrolou, soupeři jsme toho moc nedovolili a sami si vytvářeli spoustu dalších šancí. Na těžkém terénu to nebylo jednoduché, ale přesto se nám celkem dařilo kombinovat,“ potěšilo Buřiče.

„Poločasový výsledek a minimální odpor soupeře nás ve výkonu druhé půle trochu ukolébal. V určitých chvílích jsem postrádal správnou koncentraci a zodpovědnost. Milovičtí se tak častěji dostávali k míči, a to hlavně po našich nevynucených chybách nebo nedohraných útočných akcí mohli zahrozit z nějakého brejku, ale naše obrana fungovala jistě. Na druhou stranu snadné překonávání milovické obrany nás strhávalo k otevřenějšímu fotbalu, mohli jsme přidat další branky, jenže místo abychom si v tom velkém množství šancí vylepšili skóre, předvedli jsme divákům, co všechno je možné nedat, a akorát nechali vyniknout gólmana soupeře. Až ke konci jsme přidali další gól. Poslední slovo měl však soupeř, v momentě, kdy jsme se nejspíš už viděli v kabinách, darovali jsme mu chybou možnost vstřelit v poslední minutě čestnou branku,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 3., 23. a 45. z PK Brunclík, 89. Bydlák – 90. Rett. Poločas: 1:0.

Pečky: Cmár – Sejpal, J. Pikner, Havelka, Křivský – K. Pikner (60. Švára), Brunclík, Materna (67. Bydlák), Zajíc (67. Zborník) – V. Buřič (78. Kašpárek), Sova (75. Cihlář).

