/ROZHOVOR/ Téměř celou sezonu se pohybovali ve středu tabulky a také tam skončili. Fotbalisté Peček obsadili v konečném účtování I. B třídy skupiny C sedmé místo.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Cíl, který jsme si před sezonou stanovili, byl uhrát nejhůře střed tabulky, takže z tohoto pohledu spokojenost a stoprocentní splnění plánu,“ řekl trenér Zdeněk Buřič.

Která část byla z vašeho pohledu vydařenější? Jarní nebo podzimní?

Statisticky jsme měli obě části stejné, v každé získali 19 bodů. Mírně pak asi převažuje ta jarní, protože v té jsme vícekrát vyhráli doma před vlastními fanoušky, což jsme po podzimu určitě chtěli zlepšit, a v této části sezony jsme také uhráli kladné skóre.

Co chybělo k tomu, aby byla sezona podle vašeho gusta?

Už na podzim jsme chtěli určitě více bodů a celkově překonat hranici 40 bodů, to se nepovedlo. Chyběla mi stabilnější výkonost, třeba mít nějakou vítěznou šňůru. Hlavně doma mě pak mrzely porážky a někdy i slabý herní projev.

Který zápas byl z vaší strany nejvydařenější a naopak?

Pro nás vydařený a divácky atraktivní byl určitě domácí zápas s Vykání. Jeho průběh a šťastný konec pro naše hráče určitě fanoušky zaujal. Za ty herně povedené bych ještě zmínil domácí výhry s Velimí a Městcem Králové. Naopak se nám nepovedly oba zápasy se Sadskou, výkonem i výsledkově.

Během ročníku jste odehráli čtyři zápasy v rámci okresního derby. Byly to zápasy, na které jste se nejvíc těšili?

Derby má co do sebe, pro nás je to nejbližší s týmem Plaňan. Na jaře jsme soupeři vrátili v domácím prostředí podzimní porážku, hrál se celkem pohledný fotbal před pěknou návštěvou, padlo sedm branek. Nemáme asi soupeře, na kterého bychom se speciálně těšili, ale určitě nás baví, když má zápas správnou atmosféru.

Který soupeř byl podle vás nejfotbalovější?

Každý ze soupeřů měl nějaký svůj herní styl, který přizpůsobil svým přednostem. Líbilo se mi ale jak třeba hráli hráči Zelenče nebo Ostré.

Téměř každý trenér od krajských soutěží po ty okresní si stěžuje na to, že tréninková morálka je slabá. Je to i váš případ?

Každopádně. To je pro mě jedno ze zklamání, jak jsme se dlouhodobě nedokázali pořádně sejít. A čím více se blížil konec, tím to bylo horší. Mizerná docházka je špatný signál pro trenéra, který věnuje přípravě čas a úsilí, protože vám ta energie s chybějící odezvou začne ubývat. Určitě bude nutné, abychom se v tréninkové docházce zlepšili.

Když byste měl hodnotit jednotlivce, je hráč, který vás příjemně překvapil a naopak vyloženě zklamal?

Vyzdvihl bych Tomáše Holuba, i když ten mě ani tak nepřekvapil, protože vím, co v něm dřímá. Jen si potřebuje pro svůj pohyb udržet ty správné fyzické parametry. Jaro měl oproti podzimu skvělé, při tom stačilo trochu zapracovat na fyzičce. A může se stále zlepšovat. Mohl by být také příkladem ještě pro pár kluků v našem týmu. Výrazně si o svou pozice v sestavě řekli mladí kluci Jakub Zajíc, Tomáš Havelka a Štěpán Vrba. Posledně jmenovaný je nejmladším členem, ale když byl na hřišti, byl pro nás velmi platný. Nebo při zranění naší brankářské jedničky se velmi dobře ukázal mladý Filip Mašín. Zklamání samozřejmě také bylo, ale nebudu nikoho jmenovat. Ti hráči to vědí, bavíme se o tom otevřeně. Sami si někteří zhoršují svou pozici v týmu, když vám dlouhodobě u nich chybí správné nasazení, emoce, nebo fyzická připravenost. Ale je to na každém, jak o sestavu bojuje.

Letní prázdniny jsou v plném proudu. Jaký vás čeká program?

Letní přestávka je krátká. S tréninky plánujeme začít 18. července, do začátku soutěže chceme sehrát tři zápasy. První nás čeká 29. července v Lomnici nad Popelkou, kde zápas spojíme s takovým krátkým dvoudenním výjezdem a společně užijeme i volný čas k utužení kolektivu.

Nový ročník začne v srpnu. Jak se na něj těšíte a co očekáváte?

Čeká nás těžký ročník vzhledem k tomu, že se po něm bude rušit jedna skupina B třídy a sestupovat bude více týmů než obvykle. Po pravdě mám trochu obavy z pokřivení férového prostředí, ale třeba se mýlím. Hrozně bych byl nerad, a to myslím mluvím za většinu, kdyby to měl být více zákulisní boj než to, co skutečně chceme na hřišti vidět.

