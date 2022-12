Medvědi udrželi naději na první místo. Vyhráli v Komárně

„Ve výkonech bylo znát, jak se musela z důvodu častých zranění či práce dávat dohromady sestava, někdy byly změny příliš velké. Někteří hráči se také úplně nepotkali s formou. Když to tedy shrnu, do spokojenosti daleko, ale ani žádná tragédie,“ dodal.

Jak hodnotíte zápasy doma a venku?

Doma jsme chtěli být úspěšnější, bohužel ztrát bylo hodně. Neříkám, že to vždy bylo po špatném výkonu, jenže když v domácím prostředí neděláte body, musíte je pak dokázat uhrát venku. Paradoxně se nám u soupeřů celkem dařilo. Určitě bychom ale chtěli tu domácí statistiku zlepšit, už kvůli našim fanouškům.

Který zápas byl nejpovedenější a naopak?

Za nejpovedenější považuji vzhledem k vývoji zápasu, konečnému výsledku a atraktivitě soupeře, domácí vítězství s vedoucí Vykání (4:3). Nepovedených zápasů bylo bohužel víc. Největší zklamání byl pro mě hodně špatný výkon v domácím zápas se Sadskou (1:2) a vysoká porážka v Městci Králové (0:6).

Jak jste spokojený s hráčským kádrem? Budou přes zimu nějaké změny?

Před sezonou nám odešli dva důležití hráči, jejich absence byla znát. Máme mladé kluky, vlastní odchovance, kterým chceme dávat příležitost. Pokud by to neměli zvládat, pak teprve bude na místě někoho zkušeného do týmu přivést. Prioritou však bude udržet stávající kádr. A jestli nás někdo na jaro posílí? Necháme se překvapit.

Jak bude probíhat zimní příprava?

Maximálně využijeme vlastní podmínky na malé umělce a okolí sportoviště, trénovat začneme v lednu. Přátelské zápasy máme v plánu až koncem února a v březnu, počítám tak tři zápasy, že by měly stačit. Bylo by fajn, kdy nám ještě vyšlo nějaké krátké soustředění, ale uvidíme.

