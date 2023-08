Několik let nastupují fotbalisté Peček v nejnižší krajské soutěži a jejich cílem je, aby tomu bylo i nadále. Před startem nového ročníku I. B si v klubu přejí, aby se vyhnuli sestupovým starostem.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Rádi bychom se v silné konkurenci umístili v první polovině tabulky. Chceme hrát dobrý fotbal, aby hráče a diváky bavil,“ řekl trenér Zdeněk Buřič.

Pečky mají za sebou letní přípravu, která nijak nevybočovala z předchozích let.

„Odehráli jsme tři plánované zápasy, ve kterých se prostřídalo více hráčů. Poradili jsme si i s větší absencí, do docházky teď ve větší míře zasahovala dovolená. V tréninku byla z toho důvodu občas slabší účast, ale hráči by snad už měli být připraveni na to, že sezona začíná,“ podotkl.

V týmu došlo pouze ke kosmetickým hráčským změnám.

„Beru jako velké plus, že z týmu nikdo neodešel. Z výběru hráčů se podařilo dotáhnout pouze přestup Marka Kašeho z Cerhenic. Aktuálně řešíme ještě jednoho hráče na post útočníka,“ objasnil.

Do sezony vstoupí Pečky v neděli doma, kdy přivítají Semice.

„Začínáme doma proti Semicím, které mají velmi kvalitní mužstvo. Naše zápasy mívají vždy správný náboj. Poslední zápas s nimi jsme doma prohráli, takže máme co vracet. Očekávám vyrovnané utkání,“ dodal Zdeněk Buřič.

