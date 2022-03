Velim na svém tréninkovém hřišti předvedla solidní výkon a zaslouženě vyhrála.

Dobře rozehranou generálku Český Brod do zdárného konce nedovedl

„Bylo vidět, že jsme se lépe popasovali s travnatým povrchem a minimálně třicet minut jsme byli lepší. Naše vedení mohlo být i vyšší, ale jednu naši šanci zbytečně rozhodčí posoudil jako faul před vápnem, přestože to bylo jasně v pokutovém území, při další šanci Jícha dobře vyřešil situaci, ale trefil brankáře do obličeje. Dá se říct, že jsme hru kontrolovali. Od pětatřicáté minuty se dostali do hry i hosté a byli nebezpečnější,“ přiznal Kulhánek.

„Druhý poločas se hra po prostřídání vyrovnala a hostům se podařilo snížit. Následně jsme měli po faulu na pronikajícího Vocela kopat další desítku, ale rozhodčí to opět vytáhl ven a my zahrávali pouze trestný kop. Kosmonosy byly posledních dvacet minut trošičku lepší, ale do nebezpečné situace se nedostaly,“ podotkl Kulhánek.

Velim si na závěr přípravy připsala cenný skalp. Porazila pátý tým divizní skupiny C.

„Kdyby to skončilo 4:1, odpovídal by výsledek předvedené hře. S prvním poločasem jsem spokojený. Druhý už byl po prostřídání trošku rozháraný. Poslední dvě utkání na turnaji jsme vyhráli, což mě těší. A také to, že jsme se před blížícím startem sezony dali postupně po nemocech a zraněních zdravotně do pořádku. Chyběl jenom Kosina, který si na tréninku přivodil výron kotníku, ale do víkendu by měl být připravený nastoupit,“ dodal Radek Kulhánek.

Branky: Jícha, Vocel. Poločas: 2:0.

Velim: Drápela (75. Hrabák) – Vokřál, Náděje, Petrů, Martikán – Šourek, Záhora (75. Věříš) – Němec (60. Kmoch), Vocel, Dudek (46. Michálek) – Jícha (75. Kasal).

