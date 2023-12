„Určitě to mohlo být lepší, zejména v zápasech se slabšími týmy. V těchto duelech jsme často zbytečně remizovali. Ale tím, že jsme v této soutěži nováčci, tak na tom nejsme zase tak hrozně. Když se podíváme na tabulku, je to vše jen o pár bodů,“ uvedl hrající trenér Daniel Záhora.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

Nejpovedenější zápas byl určitě první s Pátkem, kde se nám dařilo úplně všechno a vyhráli jsme 5:2. Do čeho jsme kopli, to tam spadlo. A nepovedený byl domácí proti Jíkvi. To se nám naopak nedařilo vůbec nic.

V rámci soutěže jste odehráli čtyři derby v rámci okresu. Jak jste spokojeni s těmito zápasy, které jsou vždy víc sledované?

Z našeho pohledu bylo derby jen jedno, a to s Býchory. To jsme zvládli vítězně, takže jsem spokojený.

Prohlédnětě si fotogalerii z utkání Jestřabí Lhota - Pátek (5:2)

Kde vás celkově nejvíc tlačila bota?

V zakončování. Na jaro by to chtělo sehnat nějakého šutéra.

Hodně trenérů napříč soutěžemi si stěžuje, že tréninková morálka nebyla valná. Je to i váš případ?

Tréninková morálka u nás byla jak kdy. Někdy se nás sešlo šestnáct, to je pak paráda trénovat a někdy osm. Ale holt je jiná doba.

Prohlédněte si fotogalerii z utkání Jestřabí Lhota - Jíkev (0:3)

Plánujete posílit kádr?

Celkově bych na jaro chtěl sehnat aspoň pár mladých hráčů, co mají chuť do fotbalu.

Kdy začnete se zimní přípravou a co bude její náplní?

Zimní přípravu začneme asi 17. ledna soustředěním. Zápasy jsou v jednání.

