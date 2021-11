Provinění vyloučených hráčů popsaná v zápisech o utkáních můžou být někdy zpětně spíš úsměvná. Třeba jako počínání hlízovského obránce Jiřího Růžičky. Ten v zápase se Sokolčí vyfasoval žlutou kartu za hodnocení rozhodčího slovy: „Ty se to nikdy nenaučíš.“

Když pak o pět minut později ještě zhodnotil zrak jednoho z pomezních a doporučil „Ty si kup brejle,“ obdržel i druhou žlutou kartu a musel předčasně odejít do kabiny. Vyloučen byl posléze i jeho spoluhráč David Linhart, jeho slova směrem k sudím jsou však nepublikovatelná.

Za své výroky ve 3. kole I. A třídy pykal také Martin Hůlka z Luštěnic. Za stavu 0:4 radil pomeznímu rozhodčímu slovy: „Tak to zvedni, to je jasnej ofsajd,“ a nestačil se divit. Od hlavního sudího dostal žlutou kartu. Hned vzápětí navíc přišla i druhá. Hůlka se svým trestem totiž vůbec nesouhlasil. „To si snad děláš pr*el, za co kartu?“ Nad svojí otázkou poté mohl dlouze rozmýšlet v opuštěné kabině. Vyloučen byl totiž už v 52. minutě a jeho tým nakonec prohrál 0:6.

S výkonem rozhodčího nebyl spokojený ani Tomáš Pištěk ze Sokola Sedlec-Prčice v zápase 12. kola ve Vestci. Hostující záložník byl nejprve potrestán ve 40. minutě, když poprosil sudího Petra Beneše o lepší výkon.

„Pískej to pořádně, prosím tě,“ požádal ho zdánlivě slušně. Když pak Pištěk o přestávce odcházel do kabiny, neopomněl rozhodčímu oznámit, že ve hře už nebude pokračovat. „O poločase střídám, s váma se nedá hrát fotbal,“ řekl. Nikdo se místo něj ale rozcvičovat jít nemusel. Pištěk dostal druhou žlutou kartu, mohl se jít sprchovat a jeho tým, který dohrával v deseti, nakonec padl 2:3.

Červené karty však vždycky neinkasují pouze hráči na trávníku. Mnohdy se proviní také týmoví funkcionáři jako například chlumecký Radek Vostárek při zápase v Doksech. Vedoucí hostujícího týmu v závěru zápasu neunesl, že jeho tým prohrával 1:2 a se slovy „Vy jste trestní komando, gauneři,“ nakopl poblíž stojící kbelík s vodou. Po vykázání z lavičky si pak ještě počkal na sudí před jejich kabinou, ironicky jim zatleskal a suše prohlásil: „Bude lepší, když se na to vyse*ete.“