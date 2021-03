/FOTOGALERIE/ Deník znovu splnil slíbenou odměnu, tentokrát pro krále hlasování o nejoblíbenější klub I. A třídy skupiny A ve středních Čechách. Tím se stalo Podlesí. Celek z Příbramska a aktuálně druhý tým soutěže posbíral v anketě na webových stránkách Deníku parádních 2383 hlasů. Jak válčí oddíl, který se blíží k magické metě 100 let existence?

Předseda fotbalového Podlesí Radim Černohorský. | Foto: archiv Radima Černohorského

TJ Kovohutě Podlesí. Klub, který se na fotbalové mapě vyskytuje už 91 let. Počátky fotbalu v Podlesí se datují do roku 1926, založení fotbalového klubu pak spadá do roku 1930, první oficiální název byl Sokol Podlesí.