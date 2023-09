Vstřelit na půdě soupeře pět gólů a nevyhrát, to už je pech. Přesně to se podařilo fotbalistům Peček, kteří v dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli ve Vykáni 5:8. A stačili na ně dva střelci.

Z fotbalového utkání I.B třídy Semice - Pečky (1:3) | Foto: Markéta Stiborová

„Těžko se mi hledají slova, jak slušně popsat průběh zápasu. Soupeře známe, hráči jsou silní na míči, připravovali jsme se na to, že musíme maximálně zabránit jejich průnikům do vápna a obzvlášť pozornost věnovat jejich kapitánovi. Tušil jsem ale, že udržet čisté konto ve Vykáni bude složité, proto jsme zároveň chtěli být velmi aktivní směrem dopředu a prostě na konci zápasu mít o jeden gól na vrch, než soupeř. Přání to bylo hezké, realita jiná. Přestože dáme venku pět gólů, během zápasu dvakrát vedeme, nemáme ani bod, navíc z ostudy kabát, protože dostat osm branek, z kterých polovinu darujeme, to se jen tak nevidí,“ posteskl si trenér Zdeněk Buřič.

„Začali jsme parádně a do desáté minuty vedli o dvě branky, co více jsme si mohli přát. Jenže pak přišla první krize naší obranné činnosti, ve které jsme během chvilky pokazili, co se dalo. Darovali domácím dvě penalty, jednou nezachytili průnik do vápna, takže ve 20. minutě jsme prohrávali 2:3. Dobře jsme ale zareagovali a po pár minutách vyrovnali na poločasovou remízu. Hrál se poměrně svižný fotbal, obě mužstva chtěla strhnou ještě do poločasu vedení na svou stranu, ale další šance na obou stranách už zůstaly neproměněny. Nutno ještě dodat, že obě penalty byly, a celkově rozhodčí odpískal první polovinu velice dobře,“ podotkl.

„O to víc mě ale překvapilo posouzení faulu na našeho hráče v úvodu druhé půle, který nejenže všichni viděli, ale i slyšeli a kdy jsme penaltu měli kopat my. Rozhodčí, který byl vzdálen tři metry, zákrok prošel bez povšimnutí, co na to říct. Zanedlouho jsme si podobný průnik zopakovali a tuto akci se podařilo zakončit gólem, dostali jsme se znovu do vedení. Ani ve zlém snu by mě v tu chvíli nenapadlo, jakým způsobem dokážeme během dvou minut vedení v zápasu zahodit. V 58. a 60. minutě jsem viděl tak špatná rozhodnutí v obraně, které si prostě proti žádnému soupeři nesmíte dovolit, pokud chcete uspět. Naše dárečky pro domácí v podobě individuálních selhání byl hřebíčkem do dalšího vývoje, tohle byl opravdu pro každého velký nápor na psychiku. Samozřejmě jsme se dál snažili o vyrovnání, ale ubývaly síly, navíc po další chybě v rozehrávce a nezodpovědném bránění odskočili domácí o dvě branky, a to už jsme věděli, že je zle. Poslední dvě branky jen završily náš zmar, ani drobná korekce výsledku nám už radost nepřinesla. Z Vykáně si tak vezeme debakl a z Kočího jsme udělali hráče kola,“ řekl Buřič.

„Po dalším utkání máme o čem přemýšlet. Kromě jednoho zápasu jsme v každém dalším dokázali vyrobit tolik strašidelných chyb, kterými se sami srážíme v úsilí uhrát lepší výsledek. Samozřejmě pro to mám vysvětlení, to jsme si také v kabině řekli hned po zápase. Je nejvyšší čas, aby si každý hráč uvědomil, o co se hraje, než bude pozdě,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branky: 12. z PK, 58., 76., 79. a 82. Kočí, 19., 22. z PK a 60. Kramář – 3. Holub, 7. a 26. Sova, 57. Brunclík, 85. Hovorka. Poločas: 3:3.

Pečky: Cmár – Krupka, J. Pikner (79. Materna), Havelka, Holub – Müller, Zajíc (76. Kašpárek), Brunclík, Němec (46. Zborník) – Sova (60. Hovorka), V. Buřič.

