Vítězná série fotbalistů Plaňan v jarní části I. B třídy skupiny C skončila. Po dvou výhrách na ně vyzrála Ostrá, která v domácím prostředí zvítězila 6:0. Během utkání, ale i po něm bylo hodně rušno.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Plaňany (0:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Rád bych objektivně zhodnotil zápas, ale tady lze hodnotit pouze první minuty. Ve druhé minutě šli domácí do vedení po pěkně zahrané standardce, nám jsem mohl vytknout nedůraz před naši brankou. Jestli někdo čekal, že by se mohl hrát dobrý fotbal, ve kterém zvítězí lepší, nebo šťastnější tým, byl na velkém omylu. A že domácí umí hrát pěkný fotbal, o tom jsem se přesvědčil v Pátku, kde to jednoznačně prokázali,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

„V tomto zápase to ale nemuseli zopakovat, tady proti nám postavili soupeře, nad kterým nejde zvítězit. Hlavní postavou byl rozhodčí Stejskal.To, že domácím připískával od začátku se asi vzhledem k důležitosti zápasu dalo očekávat, kam až zašel a co může udělat ze zápasu, to už nepochopili ani někteří místní diváci i funkcionáři. Prostě rozhodčí využil, že je na hřišti neomezený pán,“ dodal.

„Domácí evidentně nehráli svou hru, nemohli se gólově prosadit a tak ve 40. minutě razantně vstoupil do zápasu rozhodčí, když zapískal roh pro domácí a náš stoper se rozhodčího přišel zeptat proč a přitom ho chytil za rameno. Rozhodčí, který má respekt, by to vyřešil domluvou, rozhodčí, který si chce respekt zjednat, by to řešil žlutou, protože se na rozhodčí nesahá a rozhodčí, který nemá žádný respekt a vidí, že domácí mají problém se prosadit, tak udělí červenou kartu. A jelikož by si to neobhájil, tak ze sebe udělá lháře a do zápisu napíše, že náš hráč do něho strčil a tím utrpěl duševní újmu. S tou asi ale již přijel. Krátké rozhození našeho mužstva znamenalo druhou branku v naši síti. O přestávce bylo jasné, že tady na body nemáme nárok a tak jsem chtěl dohrát alespoň v desíti. Bohužel hned v úvodu druhého poločasu byl proti rozhodčí Stejskal, když vyloučil našeho nejlepšího hráče, který obešel soupeře, ten ho trochu rozhodil a náš hráč se již nestačil vyhnout domácímu a rukama do něho strčil. Domácí hráč upadl, nic nesimuloval, postavil se, jelikož byl v pořádku. I tady si podruhé rozhodčí v zápise zalhal, když situaci popsal tak, aby mu to vše prošlo. Po této červené kartě jsme dlouho zvažovali, jestli ze zápasu na protest neodstoupíme i za cenu tučné pokuty. Nakonec jsme zápas dohráli. Řada domácích hráčů neměla chuť hrát a my již vůbec. To měl klid již i rozhodčí a domácí neměli problém přesilovku využít,“ podotkl Šafránek.

„Pokud pan Stejskal pískal podle svého nejlepšího svědomí a přesvědčení, tak by píšťalku již neměl brát do ruky, natož do úst, a měl by se věnovat spíše rybaření, tam připlouvají čistí kapříci. Pokud zápas odpískal s vědomím poškodit soupeře domácích, tak vlezl do žumpy, kde na dně byl maličký poklad, pro který si sáhl a vůbec mu nevadilo, že smrdí,“ zlobil se trenér Plaňan.

„A na závěr, abych byl objektivní, nejednou byl náš soupeř kritický na adresu rozhodčích. Kdo se ve fotbalu pohybuje, ví, jak to ve fotbale chodí, ale čeho je moc, toto je příliš. Takovéto zápasy odrazují hráče i funkcionáře se ve fotbale dále angažovat,“ dodal naštvaný Petr Šafránek.

Branky: 2. Kukla, 42. a 63. Blín, 64. Manhart, 75. Sedlák, 90. Kiselovič. ČK: 40. Vietrov, 53. Motrunich (oba P). Poločas: 2:0.

Plaňany: Arnold – Yakhnov, Nevdashov, Vietrov, Starov (68. Freund) – Sapezhko, Motrunich, Sosvor (73. Hanzálek), Borovko, P. Sirůček (70. Nedvědil) – Blaščok (46. D. Sirůček).

