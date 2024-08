/VIDEO, FOTO/ Vítězství zachránili ve čtvrté minutě nastavení a díky tomu se mohou po pátém kole fotbalového krajského přeboru radovat ze stoprocentní bilance. Fotbalisté Velimi zvítězili v domácím prostředí nad Libiší, výhra se ale nerodila snadno. Hosté se brzy ujali vedení, které střežili až do poločasu. Po přestávce srovnal z penalty Šindelář a rozhodující gól dal střídající Vácha.

Velim – Libiš 2:1

„Konec utkání byl hodně emotivní, dali jsme gól ve čtvrté minutě nastavení,“ ulevil si trenér Velimi Radim Truksa.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání krajského přeboru Velim - Libiš | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Jak se říká – konec dobrý, všechno dobré,“ culil se kouč vítězného týmu. „Zápas jsme si strašně zkomplikovali, neproměňovali jsme šance, které jsme si vytvářeli po celý zápas. Hosté nás celkem brzy nachytali, my jsme byli nedůslední a dostali jsme gól. Tento stav vydržel až do poločasu, i když na šance vyzněl jasně pro nás,“ popsal první pětačtyřicetiminutovku domácí kormidelník.

„Klukům jsem v poločase říkal, že jsem s hrou spokojený, i když jsme prohrávali. Rychle jsme po pauze z penalty vyrovnali, tím jsme se dostali výsledkově zpět do zápasu. Pak bylo otázkou času, jestli ze svých mnoha šancí něco proměníme. Soupeř tahal čas, což chápu, i proto se nastavovalo sedm minut. A my jsme dokázali rozhodnout. Po parádním křižném pasu Šindeláře šel sám na bránu Vácha a proměnil. Výsledkově jsme to zvládli, takže spokojenost,“ dodal Radim Truksa.

Branky: 49. Šindelář (z PK), 90+4. Vácha. 11. Trýzna. Poločas: 0:1.

Velim: Dejmek – Pych, Náděje, Korenc (69. Korenc), Šindelář, Křelina (84. Seifert), Nejedlý (57. Vocel), Hannich, Němec (57. Vácha), Šourek, Čapek (88. Kasal).