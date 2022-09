Nekralovali, přesto mají tři body. Velim B je nadále stoprocentní

„Bohužel po dvaceti vteřinách druhého poločasu jsme dostali červenou kartu a z nařízeného pokutového kopu jsme inkasovali. I v početní nevýhodě jsme dokázali soupeři vzdorovat, i když jsme byli logicky více bez balónu. Poté přišla druhá červená karta a bylo po zápase. Toho dokázalo Poříčí využít a ztratili jsme tak naděje na solidní výsledek. Všechny hráče ale musím pochválit za hru a nasazení, které předvedli,“ podotkl Vaňkát.

„Červené karty a řízení hry komentovat nechci. Rád bych ale řekl dvě věci. Zaprvé to, že i domácí příznivci objektivně ocenili naši hru a přiznali, že kdyby nedošlo na vyloučení, mohli jsme jejich tým porazit. Zadruhé, a to již bohužel není pozitivní, to bylo chování pana delegáta Mitáše, který naše hráče slovně napadl a nazval je – cituji: „hovady“. Tím jen korunoval, že nám v Poříčí nebylo úplně přáno uhrát kvalitní výsledek. Pevně doufám, že tohoto člověka v roli objektivní osoby, jakým by delegát být měl, již na fotbalových hřištích osobně nepotkám,“ dodal rozhořčený Ondřej Vaňkát.

Branky: 48. z PK a 90. Galuška, 64. Greš, 71. Balata, 81. Dumský – 32. Kulich. ČK: 47. Holý, 62. Vaňkát (oba B). Poločas: 0:1.

Býchory: Holý – Chvojka, Teplý, Vaňkát., Pelikán (48. Heres) – Kubíček (68. Chadraba), Záhora (59. A. Vyhnánek), Kulich, Tichý – J. Vyhnánek, A. Chvalovský (82. Jirkovský).

Kolín opět ukázal svoji ofenzivní sílu, doma je stoprocentní