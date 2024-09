V každém poločase mířili jednou přesně mezi tři tyče a díky tomu získali první body do tabulky I. B třídy skupiny C. Fotbalisté Velimi B vyhráli v Křinci 2:0.

„Konečně nám to tam spadlo,“ oddechl si trenér Jiří Ptáček.

„Zatímco domácí hráli převážně nakopávané míče za obranu a hrozili hlavně ze standardních situací, my jsme dobře kombinovali a vyráželi do rychlých brejků. Po jedné kombinaci ze strany a následné střele zpoza vápna jsme šli do vedení. Další šanci po brejku ze strany vyrazil na přední tyči domácí gólman. Ten i v druhém poločase skvěle zlikvidoval naše zakončení hlavou po rohovém kopu. Chvíli na to se nám povedla kolmice za obranu a ze samostatného nájezdu jsme přidali druhý gól. Závěr utkání jsme si už pohlídali a připsali si tak první body,“ dodal spokojený Jiří Ptáček.

Branky: 12. Bečvařík, 70. Vokřál. Poločas: 0:2.

Velim B: Hrabák – O. Kosina, Martikán, J. Vlk, Fojtů – Bláža (79. Kostelecký), Bečvařík, Kopáček, Hoření (82. Mén) – Vokřál, Kmoch (87. Zajíc).

(René Volf)