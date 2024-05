Nejlepším možným způsobem zareagovali na překvapivou domácí porážku od Jíkve. Fotbalisté Velimi B dokázali v dalším kole I. B třídy skupiny C zvítězit v Rožďalovicích 3:1.

„Velká spokojenost. Po dvou prohrách za sebou jsme opět dokázali naplno bodovat,“ oddechl si trenér Jiří Ptáček.

„O našem vítězství jsme ale rozhodli zase až v závěru zápasu. Zatímco domácí hráli dlouhé nakopávané míče za obranu, my se snažili kombinovat. První poločas vyzněl na šance pro domácí, kteří po nákopech nejprve trefili tyč a další dvě střely skončily těsně vedle branky. Gólově jsme se ale prosadili my, kdy po rohovém kopu a jeho prodloužení jsme zakončili na zadní tyči,“ podotkl Ptáček.

„V druhém poločase domácí z rychlého brejku vyrovnali. Reagovali jsme na to několika posuny v sestavě a chvíli na to jsme šli také z rychlého brejku znovu do vedení. Poté následovala z naší strany série několika neproměněných šancí. Definitivní potvrzení vítězství pak přišlo pět minut před koncem gólem z penalty po zahrání rukou,“ dodal Jiří Ptáček.

Branky: 60. Tomek – 15. Bečvařík, 74. Šourek, 86. Kmoch z PK. Poločas: 0:1.

Velim B: Dejmek – Bláža, J. Vlk, Bečvařík, Vokřál – Kmoch (90. Kostelecký), Kopáček, Šourek, Hoření – Kukal (88. Foršt), Kasal (73. L. Vlk).