/FOTOGALERIE, VIDEO/ Bez velkých problémů si fotbalisté Velim B poradili v okresním derby s Pečkami. Na domácím hřišti zvítězili v předposledním kole I. B třídy skupiny C přesvědčivě 5:1.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pečky | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Další důležité domácí vítězství. Stejně jako minulý týden jsme podali kvalitní výkon a zaslouženě vyhráli,“ uvedl trenér Velimi B Jiří Ptáček.

Český Brod trefil dvě šibenice, díky tomu přivezl tři body

„O vítězství jsme rozhodli už v prvním poločase, kdy jsme po střele a standardní situaci vstřelili dva góly. V poslední minutě si navíc, po rohovém kopu a následné skrumáži, dali hosté vlastní branku. Začátek druhé půle nejprve ovlivnilo počasí, poté jsme během pěti minut přidali po střele a centru další dva góly a zbytek zápasu jsme už hru jen kontrolovali. Škoda jen inkasované branky v závěru,“ dodal Jiří Ptáček.

„Byl to další zápas, ve kterém jsme opět dostali hodně gólů. Opakují se průběhy, kdy z první střely na bránu dostaneme lacinou branku, pak když máme velkou šanci, nedáme, vzápětí přijde pasáž dvou slepených branek soupeře a pomalu je po zápase. A když se to takhle v sezoně opakuje, bere vám to energii. Hráči se sice snaží, ale drží se nás nejistota, nízké sebevědomí a lepí se i smůla. Vůbec mi už někdy připadá, že soupeř do čeho kopne, je pomalu gól a obráceně se na branku hrozně nadřeme,“ posteskl si trenér Peček Zdeněk Buřič.

„Pozitivní byl alespoň zlepšený herní projev ve srovnání s posledním zápasem. Tentokrát jsme herně určitě nebyli horším týmem a prohrát takovým rozdílem je pro nás dost kruté. Hlavně první půle vůbec neodpovídala tomu, že musí skončit 3:0, je to až k nevíře. Za stavu 1:0 jsme měli dobré možnosti vyrovnat, místo toho v posledních pěti minutách poločasu dostaneme dva góly. Ve druhé půli už to bylo těžké, ale nezabalili jsme to a snažili se aktivitou o kontaktní branku. Bohužel zkušení hráči Velimi přidali další góly, my už jen dokázali upravit skóre čestnou brankou,“ podotkl Buřič.

Fotbalisté Polep odešli ze hřiště, po předčasném konci utkání plály emoce

„Není to pro nás jednoduchá sezona, provází nás až příliš nestabilní výkonnost. Bodově se ale stále ještě můžeme aspoň vyrovnat loňskému podzimu. Je před námi poslední letošní zápas o tři body, hráči se musí semknout a pro úspěch podat ve svých výkonech na hřišti maximum, jiná cesta ke zlepšení nevede,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 15. Kmoch, 40. a 62. Kasal, 45. vlastní Holub, 58. Seifert – 78. Holub. Poločas: 3:0.

Velim B: Drápela – M. Kosina (78. Jelínek), Hrabal, Bečvařík, O. Kosina – Němec, Kopáček, Seifert, L. Vlk (67. Bláža) – Kasal, Kmoch (80. Zajíc).

Pečky: Mašín (46. Cmár) – Kaše, J. Pikner (46. Krupka), Havelka, K. Pikner – Holub, Němec (46. Kašpárek), Zajíc (88. L. Müller), Brunclík – M. Müller, Sova (62. Zborník).

Kolín vedl, hrál přesilovku, přesto nedokázal doma vyhrát