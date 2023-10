Několik brankových příležitostí zahodili a když vyrobili hrubé chyby, nemohli pomýšlet na body. Přesto k nim fotbalisté Velimi B byli blízko, jenomže z Jíkve odjeli v dalším kole nejnižší krajské soutěže skupiny C po porážce 2:3 s prázdnou.

Z přípravného fotbalového utkání Velim B - Kácov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, kdy jsme šli do vedení už ve druhé minutě po samostatném úniku. Chvíli na to jsme měli další dvě šance. První zlikvidoval domácí brankář a druhou, lob brankáře, skončil těsně vedle branky. Pak přišel až do poločasu z naší strany nepochopitelný herní kolaps, který domácí využili k obratu a výsledek otočili. Oba góly jsme jim opět darovali po naprosto zbytečných chybách,“ posteskl si trenér Jiří Ptáček.

„Na začátku druhého poločasu jsme po rychlém přechodu měli stoprocentní šanci, ale zakončení z malého vápna skončilo nad brankou a další střelu z brejku gólman vyrazil. Poté domácí přidali gól z hodně sporné penalty. Do hry nás vrátil gól po rohovém kopu, ze kterých jsme i v závěru zápasu hrozili. Na druhé straně nás podržel brankář, který zlikvidoval dvě stoprocentní šance domácích,“ podotkl trenér.

„Bohužel je to už po několikáté, kdy nejsme schopni proměnit stoprocentní šance a zároveň se vlastními chybami podílíme na inkasovaných gólech,“ dodal zklamaný Jiří Ptáček.

Branky: 22. a 26. Pařízek, 56. Tomášek z PK – 2. Němec, 68. Hrabal. Poločas: 2:1.

Velim B: Svoboda – Jelínek (46. Pych), J. Vlk, Hrabal, O. Kosina (75. M. Kosina) – Němec, Ceral (46. L. Vlk), Kopáček, Kmoch – Kasal, Dudek.

