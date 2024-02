„Strašně jsem naštvaný. Nevyšel nám začátek, po pěti minutách jsme prohrávali o dva góly. A to jsme si přitom v kabině něco říkali. Trvalo nám asi patnáct minut, než jsme se z toho oklepali. Potom se hra vyrovnala a možná jsme byli i lepší. Nakonec se nám do přestávky podařilo vyrovnat. Nejprve se po samostatné akci prosadil Hannich a pak po jeho práci skóroval Seifert,“ uvedl trenér velimského celku Radim Truksa.

„Po přestávce jsme opět dotahovali. Dostáváme strašně moc gólů, na druhou stranu je hezké, že jich i hodně dáváme, ale s hrou dozadu spokojený nejsem. Máme čtrnáct dnů na to, abychom to vylepšili. Věřím, že do mistrovské sezony to bude dobré,“ dodal Truksa.

Další utkání hraje Velim v sobotu 2. března. Na domácím hřišti hostí od 10 hodin Kosmonosy.

Branky: Hannich, Seifert, Šindelář z PK. Poločas: 2:2.

Velim: Dejmek – Kosina, Náděje, Martikán (46. Pych) – Čapek, Šourek, Šindelář, Nejedlý (46. Kmoch) – Vácha, Seifert (46. Kasal), Hannich.

