Fotbalisté Velimi ukázali, že jsou nejlepším týmem v krajském přeboru. V dosavadním průběhu sezony neztratili ani jeden bod. Naposledy porazili na domácím hřišti třetí Dobrovice přesvědčivě 4:0.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Velim - Dobrovice | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Musím přiznat, že každý trenér musí mít trochu štěstí na dobrý tým a já ho mám. Když budeme takto fungovat i nadále, budou s námi mít soupeři problémy. A štěstí jsme měli i my, alespoň v první půli. Za stavu 1:0 a 2:0 nastřelil soupeř tyč a břevno. Byly to všechno jasné pozice. Nám se poté podařilo přidat z trestného kopu třetí gól, ale kdyby soupeř proměnil, mohlo se utkání vyvíjet asi jinak. Ale soupeř nedal, my své šance ano a o tom fotbal je. Díky tomu jsme vedli tři nula,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.