Kdo přišel na velimský stadion o něco později, neviděl rychlý gól. Peterka dostal míč za obranu, bouchl do něj pravačkou a ten skončil v síti. A aby toho nebylo málo, dostal ideální přihrávku Snop a zblízka namířil parádně do šibenice. To byla pro domácí ledová sprcha, ze šoku se dostávali pomalu. Poté přišly Jíchovy chvíle. Nejprve svou hlavičku namířil do tyče, ale když dostal parádní kolmý pas, už s nabídkou nepohrdl. Jenže dvoubrankové vedení si vzali hosté zpět a zase to byl Peterka, který neměl problém poslat balon do odkryté brány. První poločas nabídl výbornou podívanou.

Ve druhém poločase už jakoby tempo lehce uvadlo. Obrovskou šanci na definitivní rozluštění zápasu měl znovu Peterka, ale samostatný nájezd zakončil střelou vedle. To na druhé straně byl nejaktivnějším zakončovatelem Jícha. V 73. minutě dal druhý gól a Velim byla na dostřel. Jenže další Jíchův pokus brankou neskončil a hostí už vedení nepustili.

„Měli jsme katastrofální vstup do zápasu, tím jsme si prohráli celý zápas,“ posteskl si trenér Velimi Radim Truksa. „V první minutě jsme inkasovali první a v osmé druhý gól. To s námi zamávalo. Naše hra směrem dozadu byla v první půli velmi špatná. Dlouho jsme se nedokázali z těchto dvou direktů dostat. A když se nám podařilo snížit, za dvě minuty jsme opět inkasovali. Sokoleč nás prostě potrestala a měla daleko víc nebezpečnějších situací,“ posteskl si Truksa. „Po změně stran se náš výkon zlepšil, Sokoleč už toho tolik neměla. Když se nám sedmnáct minut před koncem podařilo snížit na 2:3, věřil jsem, že můžeme zápas dotáhnout do remízového konce. Šance jsme měli, byly tam i nebezpečné závary, bohužel nic z toho jsme nedokázali využít. Když jsme to v závěru úplně otevřeli, soupeř tam díky tomu měl také nějaké příležitosti. Bohužel z derby odcházíme jako poražení. Dvoubranková ztráta se proti takovému soupeři, jako je v současné době Sokoleč, těžko maže,“ dodal Truksa.

„Výhra v derby, opět velký den pro všechny fanoušky, funkcionáře a hlavně naše hráče SK Sokoleč. Jsme všichni nadšení z tohoto úspěchu, po zápase panovala v naší kabině obrovská radost,“ jásal po zápase spokojený trenér vítězného týmu Jan Hlavatý. „Nám vyšel perfektně vstup do utkání, vždyť první střelu utkání zakončil Matěj Peterka hned gólem. Následně z dobrého pressingu jsme zvýšili v 8. minute na 0:2 brankou Davida Snopa. Poté začali i domácí tlačit na pilu a měli několik závarů před naší brankou. Výsledkem bylo snížení na 1:2 brankou Jíchy. Naštěstí se nám podařilo ihned navýšit naše vedení na 1:3 opět brankou Matěje, který odehrál z mého pohledu vynikající utkání,“ chválil vytáhlého forvarda kouč. „Ve druhém poločase byla Velim mírně aktivnější, zatlačila nás na naší polovinu hřiště a měla i spousty standardních situaci, které byly velmi nebezpečné. Jejich herní aktivita přinesla snížení na 2:3, branku domácích nám vsítil opět Honza Jícha, jednoznačně nejlepší hráč domácích. Závěr utkání byl v režii Velimi, ale dokázali jsme odbránit všechny jejich příležitosti. Naopak jsme mohli využít některou naší brejkovou situaci, to se ale nestalo,“ přidal Hlavatý. „Závěrem musím vyzdvihnout i výkon hlavního rozhodčího pana Garaju, který odřídil toto utkání na vysoké úrovni,“ dodal sokolečský trenér.

Branky: 28. a 73. Jícha – 1. a 30. Peterka, 8. Snop. Poločas: 1:3.

Velim: Drápela – Petrů, Náděje, Ramšák, Michálek, Šindelář, Jícha, Koděra, Vokřál (72. Kmoch), Korenc (60. Kasal), Vácha (59. Dudek).

Sokoleč: Gabriel – Snop, Hlaváč (83. Provazník), R. Hruška (86. Honc), Skokan, Kozel, Javorek (72. L. Svoboda), T. Svoboda, Trumpus, Peterka, Fink.