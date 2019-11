Začátek zápasu se velimským hráčům povedl a položili si v něm pevný základ pro další výhru v sezoně.

Už po dvou minutách hry se po pravé straně probil do vápna Jansta a křížnou přihrávkou našel před prázdnou brankou osamoceného Dudka, který otevřel účet zápasu.

Za deset minut bylo v hostujícím táboře ještě veseleji. Jícha ustál na levé straně několik soubojů a poslal do vápna zajímavou pobídku, na kterou zareagoval Jansta. Ten si odskočil od bránícího Nejedlého a pohodlně poslal míč pravačkou na vzdálenější tyč.

Domácí se do šancí moc nedostávali. Nejvážnější příležitost měl před odchodem do kabin Kratochvíl, ale svůj pokus z vápna namířil jen mimo Drápelovu branku.

„První poločas jsme odehráli dobře, především na jeho začátku jsme se dostali do dvoubrankového vedení, což bylo velmi důležité. Soupeř měl za první poločas snad jediné vážnější zakončení, to bylo z jeho strany vše,“ zhodnotil úvodní pětačtyřicetiminutovku velimský trenér Zdeněk Šmejkal.

Po změně stran začali opět lépe hosté, ale vedení se jim navýšit nepodařilo. Střela Vocela šla těsně mimo branku. Stejně tak nedokázal z malého vápna přesněji zacílit ani kanonýr Jícha.

Obraz hry se poté začal měnit a aktivitu přebrali domácí. Ti zahrozili po hodině hry. Centr Třešňáka chtěl odvrátit Kopáček, ten však uklouzl a míč se dostal k Artimovičovi, který ho jen posunul před branku Rochlovi. Domácí dvojka však trestuhodně z metru přestřelila velimskou svatyni. O chvíli na to našel Třešňák do uličky nabíhajícího Kratochvíla, který chtěl ze strany přehodit vybíhajícího Drápelu. Velimský brankář však jeho pokus dokázal vyrazit. Odražený míč doputoval zpět ke Kratochvílovi, který ho poslal do malého vápna, kde si ho našel Obermajer, ale svou střelou orazítkoval jen břevno.

Hra se poté opět vyrovnala a na obou stranách bylo k vidění několik závarů a náznaků šancí. Nakonec to byla Velim, která dala výsledku definitivní podobu. Jansta s Jíchou rozehráli nakrátko rohový kop a prvně jmenovaný poslal centr do vápna, kde ho koníčkem poslal do sítě Dudek.

„Ve druhém poločase jsme mohli navýšit vedení, ale naše šance jsme bohužel neproměňovali. A domácí poté začali zlobit a aktivní byli především přes naši pravou stranu. Měli jsme minimálně dvě jasné gólovky, ze kterých jsme měli výsledek pojistit. Nestalo se tak a byly to pak nervy. Soupeř má ve svém kádru Nerada, který přišel z Jihlavy a společně s Třešňákem nás hodně zlobili, navíc mají kolem sebe běhavé kluky. Naštěstí jsme definitivně rozhodli v závěru zápasu. Ale i přesto si myslím, že naše výhra byla zasloužená,“ zakončil hodnocení velimský kouč.

Branky: 3. a 88. Dudek, 12. Jansta. Poločas: 0:2.

Velim: Drápela – Kedršt, Petrů, Víšek, Martikán – Jansta, Kopáček (68. Hruška), Vocel, Záhora (89. Kasal), Dudek – Jícha.