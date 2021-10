„Musím říct, že soupeř byl hodně kvalitní a dobře připravený. Donutil z nás vydat to nejlepší,“ uznal trenér Radek Kulhánek.

„Ze začátku jsme měli víc ze hry, ale jako první skóroval soupeř, který nás potrestal po naší standardní situaci, které nám tentokrát moc nešly. Nám se podařilo po jedné skrumáži Šourkem vyrovnat a následně po rozehrávce výsledek otočit na svoji stranu,“ oddechl si Radek Kulhánek.

„Po změně stran byl soupeř minimálně dvacet minut lepší, my se těžko dostávali do hry. Naštěstí se nám po této pasáži podařilo Jíchou odskočit na dvoubrankový rozdíl. Pak měl Jícha další možnost, bohužel nedal. Hosté vycítili šanci a podařilo se jim výborným hráčem Kučabou snížit. V závěru Nespeky nakopávaly dlouhé míče do vápna, žádnou velkou šanci si ale nevytvořily. Naopak my měli náznaky, ale také bez úspěchu. Zvítězili jsme, ale spravedlivá by asi byla remíza,“ přiznal Kulhánek.

„Na jednu stranu jsme nastoupili bez zraněného Vocela a distancovaného Martikána, na druhou nám po zranění naskočili Dudek, Seifert a Nejedlý. Nyní jedeme do Klíčan a doufám, že pojedeme v plné sestavě a bude to svátek fotbalu,“ dodal Kulhánek.

Branky: 22. Šourek, 23. Kukal, 71. Jícha – 14. a 84. Kučaba. Poločas: 2:1.

Velim: Drápela – Kosina, Petrů, Náděje, Seifert (65. Nejedlý) – Šourek – Němec (80. Věříš), Michálek, Dudek (58. Kmoch) – Jícha – Kukal.