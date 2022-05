Zahazovali jednu šanci za druhou. Klid jim dal až Kubiš z penalty

Pro Velim to byla na jaře třetí porážka v soutěži.

„Dostali jsme se do vedení 2:0, pak jsme ale další pasáže moc nezvládli. Soupeř po našich dvou chybách vyrovnal a do přestávky se mu dokonce podařilo výsledek otočit, díky nejlepšímu hráči na hřišti. Druhý poločas jsme hráli z kopce. Myslel jsem si, že to bude naše výhoda a výsledek otočíme na naši stranu. Bohužel. Z jednoho brejku, kdy jsme zahrávali roh a poté nepřerušili hru, jsme inkasovali počtvrté. Pak jsme měli šanci Michálkem, jehož vychytal gólman. Škoda, protože to bylo pět minut před koncem a my mohli v závěru ještě zlobit. Od čtvrté inkasované branky jsme sice měli víc ze hry, ale nic z toho,“ posteskl si Radek Kulhánek.

Jeho tým čeká příští víkend utkání pravdy, zajíždí do Dobrovice. „Očekávám, že Dobrovice v neděli vyhraje nad poslední Lhotou a naše vzájemné utkání bude opravdový šlágr, kdy budeme mít stejně bodů,“ dodal Kulhánek..

Branky: 25., 29., 36. a 59. Khrolenok – 2. Petrů, 17. Michálek. Poločas: 3:2.

Velim: Drápela – Vokřál, Náděje (46. Němec), Petrů, Kosina – Záhora – Martikán, Michálek, Kmoch (75. Věříš) – Dudek – Kukal.

