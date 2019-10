Přímý souboj o druhé místo nabídlo dvanácté kolo krajského přeboru ve Velimi, kde se představil nováček soutěže z Komárova.

Byli to především hosté, kteří během prvního poločasu působili fotbalovějším dojmem a byli častěji na míči. Ale ani hosté, ani domácí se do vážnější šance nedostávali. Až v samém závěru prvního poločasu podcenil Petrů souboj s Novým, který domácího stopera přetlačil a následně dokázal překonat i vybíhajícího Drápelu. Komárov tak odcházel do kabin s jednobrankovým náskokem.

„V první půli jsme působili zakřiknutým dojmem. Nebyla tam od nás žádná jiskra, emoce, nic. Prakticky jsme se nedostali ani do žádné velké šance. Ale stejně tak ani hosté neměli žádnou příležitost. Tedy jen tu v samém závěru, kdy jsme vzadu nevyhodnotili správně nastalou situaci a důrazný útočník hostů využil zaváhání. Šli jsme tak do kabin za nepříznivého stavu,“ posteskl si domácí trenér Zdeněk Šmejkal.

Přestávka ve velimské kabině asi neproběhla úplně v klidném duchu. Domácí ovečky dostaly od temperamentního kouče pořádný „kartáč“, což bylo ve druhém poločase znát.

„Hra nebyla podle mých představ, a tak to bylo třeba v kabině trochu vyburcovat,“ popisoval diplomaticky dění v kabině s úsměvem Šmejkal.

Do druhého poločasu nastoupili domácí s jedinou změnou, kdy se do hry dostal Dudek a právě tento střídající hráč byl svým důrazem hodně platný. Velim se pomalu dostávala do obrátek a začala mít více ze hry.

Hodně znát byl na pravé straně Jansta, který posílal do hostujícího vápna jeden centr za druhým. Právě po jeho pobídce se k hlavičce prodral Jícha a trknutím poslal míč za hostujícího brankáře. O chvíli později se po centru Vocela dostal k hlavičce opět Jícha, ale tentokrát jeho pokus skončil na tyčce.

Hosté se do zakončení moc nedostávali a když, tak to byla spíš střela z větší vzdálenosti. Šance měla hlavně Velim.

Jeden z dalších centrů našel znovu hlavu kanonýra Jíchy, kterého fantastickým zákrokem vychytal Hejcman. Byl to především brankář Komárova, který své spoluhráče držel ve hře. Krátký byl až na penaltu Hrušky, kterou rozhodčí nařídil po souboji Jíchy s Bežem. Domácí kapitán tak dostal Velim poprvé v zápase do vedení a jak se ukázalo, byl to i zásah vítězný.

„Ve druhém poločase všichni hráči zapnuli na vyšší obrátky, chtěli více hrát, bojovali, a to se na hře samozřejmě projevilo. I Hartig šel několikrát dopředu a spoluhráče hecoval. Vytvořili jsme si tlak, ze kterého pramenily i šance. Nejprve Jícha vyrovnal, pak měl i další možnosti, kdy trefil brankovou konstrukci, nebo ho vychytal hostující brankář. Pak po faulu na něj proměnil penaltu Hruška. Myslím si, že za výkon ve druhém poločase jsme si vyhrát zasloužili,“ dodal domácí trenér.

Zhruba stovka diváků tak viděla bojovný zápas, ve kterém padlo po pěti žlutých kartách na každé straně. Domácí fanoušci byli ovšem po závěrečném hvizdu určitě spokojenější. Stejně tak i velimští fotbalisté, kteří na svém hřišti dokázali zvládnout další těžký zápas proti kvalitnímu soupeři z popředí tabulky.

Branky: 62. Jícha, 78. Hruška z PK – 45. Nový. Poločas: 0:1.

Velim: Drápela – Kedršt, Petrů, Hartig, Martikán – Jansta (90. Kasal), Víšek (46. Dudek), Záhora (92. Kopáček), Vocel, Hruška (83. Kukal) – Jícha.