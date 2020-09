„Dobrovice má velmi kvalitní tým, který bude s největší pravděpodobností hrát o postup, takže jsem rád, že se nám podařilo zvítězit. Fotbal se musel líbit i divákům,“ uvedl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.

Přesně tak. Diváci byli nadšeni. Viděli sedm gólů, především však výhru Velimi.

„Pomohlo nám, že jsme dali brzy dva góly. Oba z trestných kopů, při kterých asi neměl čisté svědomí brankář hostů, i když trestňáky od Michálka byly dobře zahrané. Soupeř se zanedlouho dostal do hry, když mu rozhodčí po rohu daroval penaltu. Nám se ale opět podařilo odskočit. V zápase jsme třikrát vedli o dva góly. Přestože hrál soupeř v závěru o deseti, my se bránili. Zápas jsme nakonec dovedli k zaslouženému vítězství. A to mohlo být i vyšší. Jícha měl dvě vyložené šance a Petrů dvakrát výborně hlavičkoval,“ podotkl Zdeněk Šmejkal.

Branky: 4. a 9. Michálek, 29. Vocel, 64. Jícha – 15. z PK a 70. Miškovský, 56. Murárik. ČK: 79: Cigánek (D). Poločas: 3:1.

Velim: Drápela – Nejedlý, Seifert, Petrů, Záhora (73. Kukal) – Dudek, Michálek, Kopáček, Vocel, Hruška (90. Naděje) – Jícha.

