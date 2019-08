„Věděli jsme, že soupeř je na domácím hřišti hodně silný, což nám bohužel i ukázal,“ začal hodnocení velimský trenér Zdeněk Šmejkal. „Co zdobilo naši hru v předešlých dvou zápasech nám tentokrát chybělo. Čekali jsme, že to přijde samo, ale soupeř nás vyvedl z omylu. S chutí nás trestal a zaslouženě vyhrál,“ posteskl si.

„Tentokrát to z naší strany bylo špatné. Když už jsme herně nic nepředvedli, tak bych očekával alespoň důraz a bojovnost. Něco, co by naznačovalo, že nejsme smíření s prohrou, ale nic toho jsem tam neviděl. Pouze laxnost, která nešla přehlédnout. Soupeři jsme několik šancí sami nabídli. Navíc nám v tomto duelu moc nepomohl brankář, který neměl při dvou brankách čisté svědomí,“ byl po výkonu svých svěřenců rozzlobený trenér Velimi.

Nespeky - Velim 5:1 (2:0)

Branky: 34. Klauz, 43. Varkoček, 49. Kučaba, 73. Kukač, 83. Maršoun – 52. Petrů.

Velim: Drápela – Kerdšt, Hartig, Víšek, Martikán – Jansta, Záhora (62. Bečvařík), Petrů, Hruška, Kukal (62. Kasal) – Jícha.