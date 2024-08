Vladimír Malinovský dnes 08:59

Potřetí za sebou dali dva góly a potřetí za sebou jim to stačilo na plný bodový zisk. I když se možná trochu překvapivě na vítězství dost nadřeli. Fotbalisté Velimi vyhráli i třetí utkání nového ročníku v krajském přeboru a jsou stoprocentní. V domácím zápase s Tuchoměřicemi poprvé inkasovali, ale to je mrzet nemusí. Spíše jim vadí fakt, že přišli o vyloučeného Čapka a velkou část druhé půle hráli v deseti. I tak utkání zvládli. Své emoce ale neovládl po utkání kouč nováčka Jiří Jeslínek, který podle zápisu o utkání udeřil domácího hráče rukou do hrudníku.