„Důležitý zápas jsme zvládli, díky němu máme prakticky se všemi soupeři pod námi lepší vzájemný zápas. Záchrana je blízko, uvidíme, kolik týmů nakonec půjde dolů, ale věřím, že z posledních dvou zápasů ještě nějaké body urveme a i v příští sezoně bude ve Velimi krajský přebor,“ uvedl kapitán Lukáš Seifert.

Velim o výhře rozhodla v první půli, kdy vstřelila dva góly.

„Zápas ve Hvozdnici byl prakticky o šest bodů. My jsme do něj dobře vstoupili, drželi jsme balon, kombinovali a domácí do ničeho nepouštěli,“ podotkl Seifert.

V 11. minutě utekl po levé straně Seifert, našel ve vápně Kasala, který obešel stopera a nedal brankáři šanci.

Hosté dále pokračovali v aktivitě. Ve 14. minutě byl faulován před vápnem Kukal a z následného trestného kopu se parádně trefil Hruška.

„Hvozdnice kromě pár náznaků nic neměla. My jsme si vytvářeli další šance, ale Hruška ani Kukal v dobrých pozicích brankáře domácích nepřekonali,“ litoval Seifert.

Do kabin se odcházelo za stavu 0:2.

Druhá půle probíhala přesně opačně.

„My jako by pod tíhou okamžiku přestali běhat a báli jsme se hrát. Domácí neměli co ztratit a útočili ve velkém počtu. Velké problémy nám dělal bývalý hráč Sparty Třešňák. Přesto mohl na 3:0 zvýšit Jansta z trestného kopu, ale gólman Hvozdnice se vyznamenal skvělým zákrokem,“ řekl velimský kapitán.

Domácí se do zápasu vrátili v 61. minutě, kdy se po centru zprava prosadil hlavou Mrhal.

„Poté Hvozdnice ještě zvýšila obrátky, ale my spoustu situací i se štěstím odvrátili. V závěru zápasu to domácí hodně otevřeli a díky tomu vznikal prostor pro brejky, protože jsme nedokázali vyřešit ani situaci 4 na 1, byl to boj až do konce. Nakonec jsme byli šťastnější a vezeme důležité tři body,“ oddechl si Lukáš Seifert.

Branky: 61. Mrhal – 11. Kasal, 14. Hruška. Poločas: 0:2.

Velim: Dejmek – Kedršt, Hartig, Víšek, Seifert – Jansta (67. Váňa), Hruška, Kopáček, Puk – Kukal (84. Kosina), Kasal (89. Ceral).