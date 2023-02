„My do zápasu vstoupili opět tragicky, již v první minutě jsme po špatně zahrané malé domů prohrávali a vzápětí přežili další šanci soupeře, kdy běžel hráč sám na bránu. Poté jsme se začali zvedat a nebylo to z naší strany špatný. Asi nejlepší výkon v zimní přípravě. Dokázali jsme se prosazovat hlavně ze standardních situací a po jedné z nich hlavou vyrovnal Kukal. V prvním poločase byla pozitivní hra směrem dopředu a také to, že už jsme nedělali, kromě začátku, tolik chyb a soupeř se nedostával tolik do šancí,“ potěšilo trenéra Radima Truksu.