„S výsledkem jsem spokojený, s hrou už tolik ne. Měli jsme výpadky,“ přiznal trenér Zdeněk Šmejkal.

Velim splnila roli favorita a od začátku zápasu pálila do černého. Až za stavu 5:0 povolila, čehož soupeř využil ke snížení. Dva góly vítězů vstřelil kanonýr Jícha, dva nováček Michálek a jeden Kopáček.

„Brzy jsme vedli o tři góly a tím bylo prakticky po zápase. Soupeř nás moc neprověřil. Ve hře nebyl špatný, ale do koncovky se skoro nedostával. Pro oko diváka to byl fotbal nic moc,“ podotkl Šmejkal.

„Nehráli jsme dobře. Branky jsme dávali spíš z brejků. Bylo znát, že nám chyběl Hruška s Janstou, což jsou oba krajní záložníci. Kluci, kteří hráli na jejich postech, je moc nenahradili. Bylo to povinné vítězství. To je jediné, co mě těší,“ dodal Zdeněk Šmejkal.

Branky: 5. a 54. Michálek, 8. Kopáček, 20. a 50. Jícha – 66. Tkačenko z PK. Poločas: 3:0.

Velim: Drápela – Víšek, Petrů, Seifert, Martikán – Dudek (78. Kukal), Michálek, Kopáček (69. Kasal), Vocel (88. Zajíc), Záhora – Jícha.