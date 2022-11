Dvougólová ztráta je nepoložila. Býchory získaly bod

„Soupeř měl za stavu 0:0 dobrou šanci z úniku, nás ale podržel brankář Drápela. Pak jsme se dostali ke slovu my. Nejprve Ramšák vyhrál souboj, posunul míč Jíchovi, který prostřelil brankáře. Dále jsme měli dobré příležitosti k zakončení, především hlavou, bohužel do přestávky se nám nepodařilo přidat další gól,“ litoval Radim Truksa.

„O přestávce jsem hráče nabádal, abychom hráli víc po zemi, že bychom soupeře měli přehrát fotbalovostí. Náš výkon se z tohoto pohledu zlepšil. Druhý gól jsme přidali po pěkné akci Jíchy, který předložil míč Ramšákovi a my vedli dva nula. Vypadalo to, že utkání dohrajeme v klidu. Měli jsme tam dobré situace, ale nezakončovali jsme dobře. Za to nás soupeř potrestal. V 88. minutě nás nachytal ze standardní situace z půlky hřiště, kdy propadl balon a hosté snížili a závěr nám trošku znepříjemnili. Vzápětí nás ale uklidnil Šindelář, který se krásně trefil z trestného kopu do šibenice,“ dodal Radim Truksa.

Branky: 22. Jícha, 69. Ramšák, 90. Šindelář – 88. Černý. Poločas: 1:0.

Velim: Drápela – Dudek (73. Kasal), Náděje (68. Šindelář), Petrů, Vokřál (83. Kopáček)– Kmoch (65. O. Kosina), Korenc, Michálek, Koděra – Ramšák, Jícha.

