„Od začátku jsme diktovali tempo hry, byli jednoznačně lepší a víc drželi balon. Soupeř se prakticky k ničemu nedostal. Měl pouze dvě šance. Při první skvěle zasáhl nohou Drápela, který si poté poradil i se střelou z dálky,“ uvedl vedoucí mužstva Lukáš Seifert.

Velim nastupovala do zápasu bez dvou opor, právě obránce Seiferta a kanonýra Jíchy. I tak soupeři nastřílela půl tucet branek.

„I když jsme soupeře zatlačili, první dvě příležitosti jsme neproměnili. Vše se odšpuntovalo prvním gólem. Od 70. minuty se utkání už pouze dohrávalo. Komárov odešel fyzicky, my prostřídali. Na hřiště přišli i někteří kluci z béčka,“ dodal Seifert.

Vítězství darovali hráči Velimi svému trenérovi Radkovi Kulhánkovi, který místo na lavičce musel ležet po chirurgickém zákroku v nemocnici.

„Byla to trošku komplikace, ale zvládli jsme to. A důležité je, že vítězně. Dokonce jsme po zápase trenérovi volali do nemocnice, aby si s námi zakřičel vítězný pokřik,“ podotkl Lukáš Seifert.

Branky: 21. a 64. Vocel, 27. Martikán, 41. Petrů, 69. Šourek, 73. Kmoch. Poločas: 3:0.

Velim: Drápela – Nejedlý (82. Zajíc), Šourek, Petrů, O. Kosina (46. Kmoch) – Záhora – Dudek (77. Kasal), Vocel (68. Věříš), Michálek, Martikán – Kukal (74. Němec).