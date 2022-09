„Před klukama smekám, protože otočit zápas venku z 0:2 na 3:2 a ještě v deseti, to se nevidí každý den,“ uvedl trenér Radim Truksa.

Velim přijela na půdu lídra v dobrém rozpoložení, předchozí tři duely vyhrála.

Past Kozlů sklapla i podruhé. Jestřábi odjeli se svěšenou hlavou

„Na utkání jsme byli dobře nachystaný po taktické stránce. Co jsme chtěli hrát, přenesli jsme na hřiště, hlavně v první půli. Chtěli jsme hrát dlouhé míče za obranu na rychlé křídelní hráče, hlavně pravá strana byla aktivní, kde Vácha větral obranu soupeře. Hned v 5. minutě jsme měli šanci, ale Jícha netrefil hlavou z velmi dobré pozice. Jinak hra byla vyrovnaná a odvíjela se tak, jak jsme chtěli. Bohužel po dobře rozehrané situaci domácích postupoval hráč sám na bránu a Petrů to hasil faulem, za což dostal po zásluze červenou kartu. Ale i v deseti jsme byli minimálně vyrovnaným. soupeřem, bohužel v závěru první půle jsme jsme po brejku dostali branku,“ podotkl Radim Truksa.

„V kabině jsme si řekli, že nebudeme bláznit, vydržíme s tímto stavem co nejdéle a v závěru to otevřeme. Jenomže chvíli po změně stran jsme po špatném odkopu u nás ve vápně inkasovali druhý gól. V tu chvíli to s námi nevypadalo dobře. Ale právě tady se mužstvo neskutečně semklo. I když jsme hráli o deseti, hráči se vydali ze všech sil a během devíti minut nepříznivý stav otočili,“ pochvaloval si Truksa.

„Nejprve předvedl pěknou individuální akci Koděra, který prošel přes čtyři bránící hráče, vystřelil z vápna a jeho pokus ještě do protipohybu brankáře tečoval Ramšák. Poté Koděra krásnou střelou z pětadvaceti metrů vyrovnal. V tu chvíli byl soupeř rozložený a my toho využili. Po akci Váchy se trefil Šindelář. Najednou nás bylo plné hřiště, domácí jsme přehrávali. Kromě jedné situace, kdy nás podržel Drápela a následnou dorážku vykopl z brankové čáry Náděje, jsme domácí do ničeho nepustili a zápas s přehledem dohráli,“ dodal Truksa.

Pochválil i trojici sudích. „Přestože jsme hráli od 27. minuty o deseti, musím pochválit rozhodčí. Pískali velmi dobře, červená byla jasná,“ konstatoval.

Branky: 38. Třešňák, 51. Nerad – 58. Ramšák. 65. Koděra, 67. Šindelář. ČK: 27. Petrů (V). Poločas: 1:0.

Velim: Drápela – Dudek (63. Kuchař, 90. Kmoch), Náděje, Petrů, Martikán – Vácha, Šindelář (89. Kopáček), Michálek, Koděra, Ramšák (63. Kasal) – Jícha.

Petr Pavlík: Jestli někdo za Kolín hrát nechce, tak nebude