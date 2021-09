„Sice to skončilo našim vítězstvím o čtyři góly, ale po Hřebči to byl nejtěžší zápas,“ přiznal trenér Radek Kulhánek.

„Nemohli jsme se od začátku dostat do tempa, soupeř hrál dobře. Měl dvě šance, prosadil se ale až ze třetí. Nám se naštěstí podařilo do přestávky vyrovnat. Vstup do druhé půle jsme měli opět laxní. Soupeř zahrozil, naštěstí nedal. My se následně trefili. Od šedesáté minuty jsme převzali otěže zápasu a soupeře dorazili třemi góly. I když výsledek hovoří jasně, výhra se nerodila lehce,“ přiznal Radek Kulhánek.

Branky: 32. a 48. Jícha, 70. a 80. Vocel, 76. Dudek – 10. Tompte. Poločas: 1:1.

Velim: Drápela – Náděje, Petrů, Šourek, Martikán – Záhora – Dudek (76. Němec), Michálek, Kukal (71. Kmoch) – Vocel (82. Kasal) – Jícha (87. Věříš).