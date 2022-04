„První poločas měl větší fotbalovou kvalitu, hlavně z naší strany. Nastoupili jsme bez Vocela, Jíchy a Dudka, tak jsme se soustředili na to, abychom to dobře odpracovali a ne jako minule, kdy nám chyběla bojovnost a nasazení. Naše hra se oproti Komárovu zlepšila. Po zásluze jsme se dostali po pěkný akci do vedení, kdy Kmoch našel na rohu vápna Kukala, který mířil přesně. Pak jsme měli hru pod kontrolou, ale hrálo se bez větších šancí na obou stranách,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

„Druhý poločas už takovou kvalitu neměl, přesto jsme měli asi tři tutové šance. Jenomže Michálka nebo střídajícího Kasala vychytal brankář. Zde se to lámalo. Kdybychom se dostali do vedení 3:0, byla by koncovka v klidu, bohužel posledních pět minut bylo hektických. Soupeř se nás nakopávanými míči snažil dostat pod tlak, ale naši obránci to vzadu zvládli. Musím říct, že soupeř to byl kvalitní,“ dodal Radek Kulhánek.

Branka: 13. Kukal. Poločas: 1:0.

Velim: Drápela – Vokřál, Náděje, Petrů, Kosina (79: Němec)– Šourek, Záhora – Martikán, Michálek, Kmoch (63. Kasal) – Kukal (86. Nejedlý).

