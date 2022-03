„Prvních patnáct minut byla hra vyrovnaná, možná byla Kosoř trošku lepší. Ve hře bylo hodně soubojů, soupeř nás dobře dostupoval. My si pak ale klasicky pomohli standardní situací. Za chvíli jsme přidali druhý a do přestávky třetí gól. Když jsme v padesáté minutě vedlo o pět gólů, bylo po zápase. Dá se říct, že to byla kočka s myší,“ řekl s úsměvem trenér Radek Kulhánek.