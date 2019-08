„Bylo to šťastné vítězství. Rozhodující branku jsme dali v nastaveném čase,“ uvedl trenér Zdeněk Šmejkal.

Velim měla na půdě nováčka skvělý start. Díky Jíchovi se dostala do vedení. „Začali jsme dobře, dostali se do vedení a měli další šance, které jsme bohužel neproměnili. Domácí poté vyrovnali, my se ale naštěstí do přestávky trefili ještě jednou,“ podotkl Šmejkal.

Ve druhé půli se každý tým trefil jednou. Jícha nejprve dvakrát v dobré situaci zklamal. Kosoři se sedm minut před koncem podařilo vyrovnat. To už Velim hrála bez vyloučeného Hartiga. „Domácí nás v závěru tlačili. My však tlak ustáli a v závěru vstřelili vítězný gól. Po našem přímém kopu se míč od zdi odrazil do strany, kde ho Jícha napálil do brankáře, odražený míč si ale našel Kasal a my mohli slavit,“ potěšilo Šmejkala.

„Musím ale říct, že Kosoř má velmi dobrý tým a doma bude jen těžko k poražení,“ dodal

Branky: 19. Piták, 83. Bícha – 10. Jícha, 43. Petržílka vlastní, 93. Kasal. ČK: 81. Hartig. Poločas: 1:2.

Velim: Drápela – Kedršt, Petrů, Hartig, Martikán – Jansta (90. Kasal), Vocel (66. Kopáček), Záhora, Hruška – Kukal (87. Bečvařík), Jícha.