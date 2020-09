Úvodní poločas patřil především domácím. Nebáli se hrát a jejich rychlá kombinace dělala hostům problémy. Na první branku se čekalo pětadvacet minut. Jícha dostal v malém vápně víc prostoru, než je zdrávo a zpětnou přihrávkou nabil na vápno Michálkovi, který střelou k tyči poslal Velim do vedení.

O pět minut později ukázal střeleckou slinu opět Michálek. Tentokrát se trefil z přímého volného kopu, kdy obstřelil zeď a trefil přesně na přední tyč. Přibyl se za jeho pokusem jen bezmocně ohlédl.

Brodu se nedala upřít snaha a i on přispěl k zajímavému utkání, ale vážnější šanci si nevytvořil. Do kabin tak s dvoubrankovým náskokem odcházela spokojenější Velim.

„Zápas hodnotím určitě pozitivně. Věděli jsme, že k nám dorazil posílený soupeř a těší mě, jakým výkonem jsme se proti němu prezentovali. Byli jsme více na míči a byli nebezpečnější. Neproměnili jsme sice několik šancí, ale poločasové vedení o dvě branky beru,“ zhodnotil úvodní poločas trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.

„Sice jsme prohráli, ale padli jsme v zápase, který měl oproti jiným parametry krajského přeboru. Hrálo se rychle, důrazně a nechybělo nasazení. My se s tím ale nedokázali srovnat. Chyběla nám odvaha vzít to na sebe a snažit se něco překvapivého vymyslet. Soupeř měl více ze hry a to vyjádřil i dvěma góly,“ popsal první poločas českobrodský trenér Jindřich Stejskal.

Po změně stran začal lépe Brod. O poločase střídající Hanzl dokázal zužitkovat centr Livory a na zadní tyči hlavou snížil.

Velim mohla o tři minuty později opět odskočit, ale po přečíslení Vocela s Jíchou se proti zakončení velimského kanonýra blýskl Přibyl. O chvilku později však Jícha už své kvality naplno ukázal. Dostal přesnou přihrávku a ze strany „ála Thierry Henry“ trefil placírkou přesně na zadní tyč.

Brod se snažil hrát na riziko a vzadu často nechával otevřené dveře. Velim si vypracovala dost příležitostí, aby navýšila skóre, ale vyhořela na výborně chytajícím Přibylovi, nebo na obětavých obráncích.

Hosté se sice dostali do pár závarů, které však ve vážnější šanci přetavit nedokázali.

„Na začátku druhého poločasu jsme sice zaspali a soupeř snížil, ale naštěstí se nám podařilo o chvíli později navýšit skóre. Mrzí mě snad jen mnoho neproměněných šancí, protože ten výsledek mohl být určitě vyšší. Přesto musím kluky pochválit. Utkání odehráli velice dobře a získali tak zaslouženě tři body,“ byl po zápase spokojený Zdeněk Šmejkal.

„Je hrozná škoda, když na začátku druhého poločasu dokážeme vstřelit kontaktní branku, ale o pár minut později opět inkasovat. Nedokázali jsme dohrát situaci do konce a pykali jsme za to. Nelze jen zvedat ruce a čekat na odpískání, tak to nefunguje. Ale pomohla nám střídání směrem dopředu. Oproti prvnímu poločasu přišlo zlepšení a dokázali jsme se Velimi herně vyrovnat. Dokázali jsme se dostávat častěji do vápna, ale do vážnějšího zakončení jsme se nedostali. Zápas ale dopadl, jak měl. Velim vyhrála zaslouženě. Mě těší především zlepšení ve druhém poločase, za to bych chtěl kluky pochválit,“ popsal druhý poločas Jindřich Stejskal.

Branky: 26. a 31. Michálek, 53. Jícha – 48. Hanzl. Poločas: 2:0.

Velim: Drápela – Nejedlý, Petrů, Seifert, Martikán – Dudek (83. Němec), Vocel, Michálek, Záhora, Hruška (61. Suchý) – Jícha.

Český Brod B: Přibyl – Čermák (80. Dušek), Pěnkava, Balík, Říha – Kocourek (46. Hanzl), Šťastný, Franc, Ravizza, Livora (59. Sedláček) – Fikejz.