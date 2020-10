„Bylo to těžké utkání na těžkém terénu. Domácí nehráli špatně,“ uvedl trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.

Velim měla dobré vstupy do obou poločasů. Pokaždé se dostala do vedení, na její druhý gól už domácí nestihli zareagovat.

„Začali jsme dobře a dostali se díky Jíchovi do vedení. Domácí nás zlobili především po naší pravé straně a z jednoho brejku vyrovnali. Dostali křídla a my se chvíli hledali. Bylo znát, že jsme měli nedělní zápas v nohách. Přesto jsme to byli my, kdo měl další dvě možnosti. Bohužel Jíchovi dvakrát zkazil radost domácí brankář. Po změně stran jsme se dostali do vedení, kdy se míč po ose Michálek – Vocel dostal k Dudkovi, který běžel prakticky sám na gólmana a proměnil,“ podotkl Šmejkal.

Velim jednogólové vedení ubránila i přesto, že posledních pět minut hrál bez vyloučeného Vocela.

„ Měli jsme tam pasáž, kdy jsme mohli rozhodnout a navýšit skóre, ale žádnou možnost jsme už nevyužili. V nervózním závěru už to byl spíš boj. Fotbal nebyl moc ke koukání. Jsou to zlaté tři body,“ dodal šéf velimské lavičky.

Branky: 17. Sogbo Ayao Joel – 11. Jícha, 49. Dudek. ČK: 85. Vocel (V). Poločas: 1:1.

Velim: Drápela – Nejedlý (91. Kmoch), Petrů, Seifert, Martikán – Suchý (46. Němec), Michálek, Záhora, Vocel, Dudek – Jícha.