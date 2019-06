„Vzhledem k sobotním výsledkům a vývoji v tabulce je to pro nás strašně důležitá výhra. Navíc se třetím týmem tabulky, který podle mého názoru patří k nejfotbalovějším mužstvům v soutěži,“ uvedl kapitán Lukáš Seifert.

Hosté byli od začátku na balonu, snažili se kombinovat, dobře rotovali a dělali Velimi velké problémy.

„My šli do zápasu s jasnou taktikou, být pod balonem a poctivě bránit. V začátku utkání se nám dařilo vyrážet i do rychlých brejků a měli jsme tam náznaky šancí, které jsme však neřešili dobře. Hosté kombinovali na naší polovině, ale jen po vápno. Ke konci půle už tlak sílil, ale do výraznější šance jsme Slaný nepustili. Ta největší byla střela z hranice šestnáctky, kterou Dejmek bravurně zlikvidoval,“ podotkl Seifert.

Velimi se podařil vstup do druhého poločasu, kdy se trochu osmělila i směrem dopředu a dokázala si vytvářet zajímavé situace. Po jedné z nich se v 60. minutě kopal roh, který Kukal na přední tyči dokázal uklidit do branky.

„Slaný nás poté trochu přitlačil, ale s vypětím všech sil jsme vzadu všechny situace zvládli, jednou nás opět podržel vynikající Dejmek. V posledních patnácti minutách hosté hodně otevřeli hru a my tam měli asi tři nebo čtyři zajímavá přečíslení, která bohužel brankou neskončila. Chtěl bych celý tým pochválit za dobrou defenzivu a bojovnost. Důležité body. V boji o záchranu nadále žijeme,“ oddechl si Seifert.

Branka: 65. Kukal. Poločas: 0:0.

Velim: Dejmek – Kedršt. Hartig, Seifert, Novotný (58. Kosina) – Puk (84. Váňa), Kopáček, Víšek, Hruška – Kukal (90. Kuchař), Kasal (87. Ceral).