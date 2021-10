„V naší zemi a fotbale se na spravedlnost nehraje, ale musím říct, že remíza je spravedlivá. Oba týmy po taktické stránce nepropadly, byly dobře připravený a soupeři dovolily pouze jednou skórovat,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.

Velim pod jeho vedením poprvé v sezoně zaváhala. Po jedenácti výhrách v řadě přišla první bodová ztráta.

„Určitě jsme všichni v klubu chtěli vyhrát všechny zápasy v podzimní části, protože to už je známka velice dobré práce a ceněný výsledek, bohužel se nám to nepodaří. Ale není proč truchlit, vedeme tabulku o čtyři body a to je také velmi dobrá vizitka,“ podotkl Kulhánek.

Velim se ve šlágru kola dostala jako první do vedení, to však po změně stran ztratila.

„Po centru ze strany zakončoval Záhora, jeho pokus brankář vyrazil a Kukal míč dorazil a my vedli. Během první půle měly oba týmy po dvou dobrých polo šancích. My ale vedli, takže panovala spokojenost. Po přestávce jsme chtěli uhrát nulu a dokázat, že zápas takticky zvládneme po dobu devadesáti minut, jak je to k vidění ve vyšších soutěžích, bohužel se nám to nepodařilo. Domácí dokázali vyrovnat po standardní situaci, kterou skvěle zahráli,“ uznal Kulhánek.

Ten se na zápas těšil, po něm je ale částečně zklamaný.

„Po minulém kole jsem říkal, že si přeju, aby toto utkání bylo oslavou fotbalu, ale nebylo. Byl to boj a nepřály mu ani klimatické podmínky. Foukal silný vítr a hrálo se na hrbolatém hřišti. Ve hře bylo hodně přerušení, takže líbivé pro diváka moc nebylo,“ dodal Radek Kulhánek.

Branky: 69. Jeslínek – 33. Kukal. Poločas: 0:1.

Velim: Drápela – Nejedlý, Petrů, Náděje, Kosina (82. Kmoch) – Šourek – Kukal (79. Dudek), Záhora, Martikán – Michálek – Jícha.