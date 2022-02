„Ze začátku to nevypadalo na naše vysoké vítězství. Přestože Admira měla namíchaný tým, její mladí hráči byli běhaví, nepříjemní a důrazní. Hodně nás napadali. My ale naší zkušeností dokázali chyby soupeře potrestat. První půle díky tomu snesla přísnější měřítko. Ve druhé za stavu 4:2 soupeř již odpadl a my si došli pro první a zasloužené vítězství na turnaji,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.