Povltavská FA B – Velim 3:6

„Konečný výsledek 3:6 asi vypovídá o tom, že nuda to tentokrát opravdu nebyla,“ culil se trenér velimského celku Radim Truksa. „Rychle jsme šli do vedení, domácí pak otočili na 2:1, ale do poločasu díky druhé trefě Křeliny bylo srovnáno. Prohrávali jsme hned po nástupu do druhé půle, kdy nás domácí stejně jako u prvního gólu vytrestali za naši nedůslednost v přechodové fázi. Pak jsme ale domácí začali přehrávat hlavně v útočné fázi a zápas jsme otočili. A řekl bych, že nakonec i zcela zaslouženě vyhráli. Myslím, že se projevila naše větší zkušenost a kvalita v zakončení,“ podotkl po utkání Truksa.

Velim se rozjela opravdu parádně, stále je stoprocentní. „Je to čtvrtá výhra v řade a budeme to chtít potvrdit v dalším domácím zápase. Kluky musím pochválit za super start do soutěže,“ dodal kouč Velimi.

Branky: 15. a 22. Novák, 50. Fridrich – 7., 30. a 71. Křelina, 66. Hannich, 87. Vocel, 90. Šindelář. Poločas: 2:2.

Velim: Dejmek – Pych, Náděje, Pena (72. Němec), Korenc, Šindelář, Křelina (83. Kukal), Nejedlý (89. Kopáček), Hannich, Kasal (53. Vocel), Šourek.