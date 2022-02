Český Brod slaví první výhru v přípravném období. Zaskvěl se nováček Žampa

„Benátky jako první hrály po větru a dokázaly toho třikrát využít. Po změně stran jsme po větru hráli zase my, bohužel jsme skórovali pouze dvakrát,“ podotkl Kulhánek.

„V první půli jsme měli po standardce jednu tutovku, kdy to brankář vyrazil před sebe, ale Kukal mířil nad. Soupeř kromě tří gólů neproměnil penaltu, hráč to trefil do břevna. Jenom škoda, že jsme ve druhé půli nevyužili asi tři dobré příležitosti k vyrovnání, protože zápas byl herně vyrovnaný a určitě jsme si minimálně remízu zasloužili,“ dodal Radek Kulhánek.

Další utkání turnaje hraje Velim ve středu od 18 hodin s domácím Brandýsem, poté v sobotu od 10 hodin s Admirou Praha.

Branky: Šourek, Vocel. Poločas: 0:3.

Velim: Dejmek (46. Drápela) – Vokřál, Náděje (46. Věříš), Šourek, Kosina – Záhora – Dudek, Kmoch (46. Němec), Martikán – Vocel – Kukal (46. Kasal).

Petr Pavlík: Neratovice nám daly lekci z efektivity