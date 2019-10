„Když to porovnám s výkonem z minulého týdne, tak se mi to dneska moc nelíbilo,“ začal překvapivě hodnocení jednoznačného utkání trenér Velimi Zdeněk Šmejkal.

„Vstup do zápasu se nám sice povedl a dvě rychlé branky nám dodaly klid, ale nebylo to z naší strany ono. Soupeř byl spíš podprůměrný a v kombinaci s naším vedením nás to možná trochu ukolébalo. I když jsme domácí k ničemu nepustili, tak mi přišlo, že kluci nehráli na sto procent. Dokud domácí obranu dirigoval zkušený Ježek, tak ještě fungovali. Ale když ho vysunuli a chtěli utkání zdramatizovat, tak se nám otvíral volný prostor pro rychlé brejky. Z několika šancí se nakonec ujaly dvě a my tak dali výsledku definitivní podobu,“ viděl utkání velimský lodivod.

„Vyhráli jsme a vstřelili venku pět branek, takže asi je i důvod ke spokojenosti,“ zakončil hodnocení Zdeněk Šmejkal.

Branky: 71. Švorba z PK – 10. Dudek, 14. a 87. Jícha, 69. Záhora, 90. Hruška. Poločas: 0:2.

Velim: Drápela – Kedršt, Petrů, Hartig, Martikán – Dudek (20. Kukal), Víšek, Záhora (81. Kasal), Kopáček (60. Vocel), Hruška – Jícha.