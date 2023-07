S blížícím se startem nové sezony nabírají fotbalisté Velimi (krajský přebor) na formě. Důkazem toho je poslední přípravný zápas, ve kterém porazili divizní Chrudim B 3:2.

„Vzhledem k tomu, že pro soupeře to byla generálka, je pro nás výsledek dobrý,“ uvedl trenér Radim Truksa.

„Odehráli jsme hodně dobrý první poločas. Byli jsme lepší a nebezpečnější. Do vedení jsme šli ve 28. minutě, kdy se po centru Váchy hlavou prosadil Šourek. Druhu branku jsme přidali zanedlouho, kdy se po výborně zahrané brejkové situace trefil opět Šourek. Bohužel těsně před přestávkou soupeř z ojedinělé akce snížil. Ale i tak jsem byl spokojený, protože jsme se prezentovali tak, jak bychom chtěli hrát v mistrovských zápasech,“ podotkl Truksa.

„Ve druhé půli bylo znát, že jsme v pátek absolvovali náročný trénink a postupně jsme odešli fyzicky. Soupeř byl fotbalově lepší a také dokázal vyrovnat po střele do šibenice. V dalším průběhu jsme výsledek spíš už bránili, ale i tak jsme dokázali být nebezpeční. Nakonec se nám podařilo vstřelit vítězný gól. Po faulu na Němce v pokutovém území proměnil penaltu bezpečně Šourek. Ve zbytku zápasu jsme byli pod tlakem, ale i tak se nám to vzadu podařilo uhrát. Je to vítězství, které se počítá,“ dodal Radim Truksa.

Další přípravný duel hraje Velim v sobotu 5. srpna. Od 10.15 hodin se představí v Úvalech.

Branky: Šourek 3. Poločas: 2:1.

Velim, 1. – 30. minuta: Drápela – Náděje, Nešpor, Kosina – Nejedlý, Šourek, Michálek, Koděra – Vácha, Dudek, Seifert.

Velim, 31. – 60. minuta: Drápela (46. Dejmek) – Trumpus, Nešpor, Kosina – Čapek, Šourek, Michálek, Koděra – Vácha, Kasal, Němec.

Velim, 61. – 90. minuta: Dejmek – Náděje, Nešpor, Seifert – Čapek, Šourek, Michálek (Kopáček), Nejedlý – Dudek, Kasal, Němec.

